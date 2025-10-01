Verificación Técnica Vehicular: un detalle del parabrisas que no podés pasar por alto

Atención a todos los conductores: un pequeño detalle de su vehículo puede ser el motivo por el cual no logran aprobar la Verificación Técnica Vehicular (VTV), un trámite esencial que garantiza la seguridad en las rutas. La falta de atención a este aspecto puede acarrear consecuencias significativas para la seguridad vial.

¿Qué aspecto del parabrisas puede provocar el rechazo de la VTV?

Según las autoridades de tránsito, un parabrisas deteriorado o con manchas significativas puede ser un factor decisivo en la evaluación. Los técnicos encargados de la VTV han indicado que cualquier visibilidad comprometida puede comprometer la seguridad del conductor y otros usuarios de la vía.

Entre los detalles que deben considerarse, se encuentran:

Grietas que excedan los 10 cm de longitud.

que excedan los 10 cm de longitud. Manchas de suciedad que no puedan eliminarse fácilmente.

que no puedan eliminarse fácilmente. Afectaciones en el área de visión del conductor.

La importancia de mantener un parabrisas en condiciones óptimas

El parabrisas no solo actúa como una protección contra el viento y las inclemencias climáticas, sino que también es fundamental para una buena visibilidad durante la conducción. Un parabrisas en mal estado puede llevar a accidentes que se podrían evitar fácilmente con manterlo en condiciones adecuadas.

Además, este componente forma parte de la estructura del vehículo, contribuyendo a la rigidez del habitáculo en caso de un impacto. Por lo tanto, la revisión periódica de su estado debe ser una prioridad para todos los propietarios de vehículos.

Consecuencias de un rechazo en la VTV por el estado del parabrisas

Obtener un rechazo en la VTV puede tener repercusiones no solo económicas sino también legales. A continuación, se mencionan algunas de las consecuencias más relevantes:

Multas por circular sin la VTV al día. Inhabilitación para operar el vehículo hasta su regularización. Pérdida de confianza en la seguridad del propio vehículo.

Con el próximo período de VTV acercándose, se recomienda a los conductores realizar una minuciosa revisión de su vehículo, prestando especial atención a su parabrisas y asegurándose de que cumpla con todos los requisitos necesarios para obtener la aprobación en este trámite vital.