Ver Flamengo vs. Palmeiras EN VIVO: Final Copa Libertadores 2025

Llegó el día más esperado del fútbol sudamericano. Este sábado 29 de noviembre, Flamengo y Palmeiras se enfrentan en la Gran Final de la Copa Libertadores 2025. El Estadio Monumental de Lima, Perú, será el escenario donde los dos gigantes de Brasil definirán al nuevo dueño de la “Gloria Eterna”.

Si estás en Argentina y buscás cómo ver el partido en vivo, los horarios confirmados y las opciones para seguirlo online (tanto pagas como gratuitas), acá tenés toda la información actualizada al minuto.

Datos clave del partido

Partido: Flamengo vs. Palmeiras

Flamengo vs. Palmeiras Instancia: Final (Partido Único) – Copa Libertadores 2025

Final (Partido Único) – Copa Libertadores 2025 Día: Hoy, Sábado 29 de noviembre

Hoy, Sábado 29 de noviembre Horario: 18:00 hs (Hora Argentina)

18:00 hs (Hora Argentina) Estadio: Monumental de Lima (Perú)

¿Dónde ver Flamengo vs. Palmeiras en vivo en Argentina?

Para el público argentino, existen múltiples opciones para sintonizar el encuentro, desde la televisión por cable tradicional hasta plataformas de streaming.

Opción 1: Streaming Online (Oficial)

La transmisión oficial y completa en alta definición está a cargo de Disney+ (anteriormente Star+). Para ver el partido, necesitás una suscripción al Plan Premium, que incluye todo el contenido de ESPN en vivo. Esta es la opción más estable, sin cortes y con relatos en español.

Opción 2: Televisión por Cable

Si tenés un servicio de cableoperador (como Flow, Telecentro o DirecTV), podés ver el partido en los canales de deportes habituales que poseen los derechos de la Conmebol:

Fox Sports

ESPN

Opción 3: ¿Se puede ver gratis en TV Abierta?

Existe la posibilidad de transmisión en canales de aire para eventos de esta magnitud. Se recomienda chequear la grilla de Telefe, que ha adquirido derechos para partidos seleccionados de la Copa Libertadores durante esta temporada. De confirmarse, podrías verlo gratis sintonizando el canal en tu televisor o a través de MiTelefe en internet.

Ver Flamengo vs. Palmeiras online gratis: Lo que debés saber

Dada la magnitud del evento, las búsquedas de sitios alternativos como “Pelota Libre TV“, “Fútbol Libre” o “Roja Directa” se disparan. Si bien estos sitios suelen retransmitir la señal de ESPN o Fox Sports:

Advertencia: Estas plataformas no son oficiales. Suelen tener un retraso (delay) de hasta un minuto respecto al vivo real, lo que significa que podrías enterarte de los goles por gritos de vecinos o notificaciones del celular antes de verlos en pantalla.

Estas plataformas no son oficiales. Suelen tener un retraso (delay) de hasta un minuto respecto al vivo real, lo que significa que podrías enterarte de los goles por gritos de vecinos o notificaciones del celular antes de verlos en pantalla. Riesgos: La cantidad de publicidad invasiva puede ser molesta y riesgosa para la seguridad de tu dispositivo. Se recomienda el uso de bloqueadores de anuncios si optás por esta vía.

Horarios por país

Si nos leés desde fuera de Argentina, estos son los horarios de inicio para la final:

Brasil, Uruguay, Chile: 18:00 hs

18:00 hs Colombia, Perú, Ecuador: 16:00 hs

16:00 hs México (CDMX): 15:00 hs

15:00 hs España: 22:00 hs

La previa: ¿Quién es el favorito?

Tanto el Mengão como el Verdão llegan con planteles estelares y dominan el fútbol continental en los últimos años. Se espera un partido cerrado, táctico y con mucha fricción, típico de una final brasileña en terreno neutral. En caso de empate en los 90 minutos, habrá alargue y, de persistir la igualdad, penales.