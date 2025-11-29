Ver Flamengo vs. Palmeiras EN VIVO: Final Copa Libertadores 2025

Alejandra Martínez
Futbol en vico alternativas

Llegó el día más esperado del fútbol sudamericano. Este sábado 29 de noviembre, Flamengo y Palmeiras se enfrentan en la Gran Final de la Copa Libertadores 2025. El Estadio Monumental de Lima, Perú, será el escenario donde los dos gigantes de Brasil definirán al nuevo dueño de la “Gloria Eterna”.

Si estás en Argentina y buscás cómo ver el partido en vivo, los horarios confirmados y las opciones para seguirlo online (tanto pagas como gratuitas), acá tenés toda la información actualizada al minuto.

Pelota Libre TV en vivo: Dónde ver los partidos hoy
Mirá también:

Pelota Libre TV en vivo: Dónde ver los partidos hoy

Datos clave del partido

  • Partido: Flamengo vs. Palmeiras
  • Instancia: Final (Partido Único) – Copa Libertadores 2025
  • Día: Hoy, Sábado 29 de noviembre
  • Horario: 18:00 hs (Hora Argentina)
  • Estadio: Monumental de Lima (Perú)

¿Dónde ver Flamengo vs. Palmeiras en vivo en Argentina?

Para el público argentino, existen múltiples opciones para sintonizar el encuentro, desde la televisión por cable tradicional hasta plataformas de streaming.

Opción 1: Streaming Online (Oficial)

La transmisión oficial y completa en alta definición está a cargo de Disney+ (anteriormente Star+). Para ver el partido, necesitás una suscripción al Plan Premium, que incluye todo el contenido de ESPN en vivo. Esta es la opción más estable, sin cortes y con relatos en español.

Opción 2: Televisión por Cable

Si tenés un servicio de cableoperador (como Flow, Telecentro o DirecTV), podés ver el partido en los canales de deportes habituales que poseen los derechos de la Conmebol:

  • Fox Sports
  • ESPN

Opción 3: ¿Se puede ver gratis en TV Abierta?

Existe la posibilidad de transmisión en canales de aire para eventos de esta magnitud. Se recomienda chequear la grilla de Telefe, que ha adquirido derechos para partidos seleccionados de la Copa Libertadores durante esta temporada. De confirmarse, podrías verlo gratis sintonizando el canal en tu televisor o a través de MiTelefe en internet.

Ver Flamengo vs. Palmeiras online gratis: Lo que debés saber

Dada la magnitud del evento, las búsquedas de sitios alternativos como “Pelota Libre TV“, “Fútbol Libre” o “Roja Directa” se disparan. Si bien estos sitios suelen retransmitir la señal de ESPN o Fox Sports:

  • Advertencia: Estas plataformas no son oficiales. Suelen tener un retraso (delay) de hasta un minuto respecto al vivo real, lo que significa que podrías enterarte de los goles por gritos de vecinos o notificaciones del celular antes de verlos en pantalla.
  • Riesgos: La cantidad de publicidad invasiva puede ser molesta y riesgosa para la seguridad de tu dispositivo. Se recomienda el uso de bloqueadores de anuncios si optás por esta vía.

Horarios por país

Si nos leés desde fuera de Argentina, estos son los horarios de inicio para la final:

  • Brasil, Uruguay, Chile: 18:00 hs
  • Colombia, Perú, Ecuador: 16:00 hs
  • México (CDMX): 15:00 hs
  • España: 22:00 hs

La previa: ¿Quién es el favorito?

Tanto el Mengão como el Verdão llegan con planteles estelares y dominan el fútbol continental en los últimos años. Se espera un partido cerrado, táctico y con mucha fricción, típico de una final brasileña en terreno neutral. En caso de empate en los 90 minutos, habrá alargue y, de persistir la igualdad, penales.

Estudiantes vs Central Córdoba: dónde ver en vivo, horario y formaciones
Mirá también:

Estudiantes vs Central Córdoba: dónde ver en vivo, horario y formaciones
ETIQUETAS
Compartir este artículo
ANSES activa pagos de jubilaciones con aumento y lanza créditos para AUH y SUAF
Simulador créditos ANSES Banco Provincia: Todo lo que tenés que saber antes de pedir tu préstamo en diciembre 2025
Anses
Impulsa tus compras: Cuenta DNI activa descuentos en agosto en Buenos Aires
Cuenta DNI en Diciembre 2025: nuevos descuentos y topes de reintegro
Provincia
hallazgo cadaver ruta 3 cañuelas
Hallan sin vida a un costado de la Ruta 3 a un hombre que era buscado desde hace un mes
Provincia
Cuenta dni carnicerias descuentos
Cuenta DNI Diciembre 2025: Cómo aprovechar el descuento en Carnicerías y activar los Vouchers de Navidad
Provincia
Axel expresó su dolor por la tragedia que cobró la vida de cuatro fans en Santa Fe
Axel expresó su dolor por la tragedia que cobró la vida de cuatro fans
Nacionales
vuelco ruta 226
Fatal accidente en Ruta 226: un joven de 21 años perdió la vida cerca de Balcarce
Provincia
accidente ruta 3 lf
Trágico accidente en Ruta 3: un muerto y un herido grave tras fuerte choque entre auto y camión
Las Flores

Más leídas