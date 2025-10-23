Vecinos en alerta por la presencia de un puma en Mar Chiquita

La tranquilidad de los vecinos del partido de Mar Chiquita se vio alterada tras la aparición de un puma suelto que fue captado por cámaras de seguridad mientras deambulaba durante la noche por una zona de pastizales en la localidad de Santa Elena. Ante la situación, autoridades locales mantienen activo un operativo de búsqueda y rastrillaje que ya lleva varias horas.

El jefe de Defensa Civil de Mar Chiquita, Horacio Fernández, explicó que desde las primeras horas de este jueves trabajan junto a la Policía Rural en campos cercanos al lugar del avistamiento, luego de pedir a los vecinos no salir de sus viviendas hasta que el felino se alejara.

En el video difundido se puede observar al animal saltando alambrados y desplazándose con agilidad entre propiedades rurales.“Buscamos por todos los campos linderos y por el momento no vimos nada. Un vecino comentó que los perros estaban muy alterados, pero no encontramos rastros”, señaló Fernández, al tiempo que precisó que el operativo se extendió incluso hasta el Grupo de Artillería Antiaéreo 601 (GADA), dentro del partido de General Pueyrredón.

El funcionario indicó que no descartan que el puma haya cruzado hacia la zona norte de Mar del Plata, dado el amplio territorio rural y los senderos naturales que conectan ambas jurisdicciones.