Vacaciones de verano 2026: Cuáles fueron los destinos más buscados por los argentinos en Google

Con la llegada de la temporada estival, las búsquedas en internet vuelven a convertirse en un termómetro clave para entender cómo viajan los argentinos y qué destinos despiertan mayor interés. Entre escapadas locales, viajes al exterior y nuevas formas de planificar, los datos más recientes reflejan cambios en las preferencias y anticipan tendencias que van más allá del próximo verano.

Google reveló las principales tendencias de viaje para el verano 2026

Google dio a conocer cuáles fueron los destinos más buscados por los argentinos de cara a las vacaciones de verano 2026, tanto dentro como fuera del país. La información surge del análisis de millones de consultas realizadas en los últimos meses y se complementa con un estudio elaborado junto a Deloitte, que proyecta la evolución del turismo argentino hacia 2040.

Según explicó Alex Waltuch, director comercial de Google Argentina para Finanzas, Turismo y Sector Público, la industria atraviesa un proceso de transformación profunda, con viajeros cada vez más informados, exigentes y atentos a las oportunidades de ahorro.

Cómo planifican hoy sus vacaciones los argentinos

Las búsquedas muestran cambios claros en la forma de organizar los viajes. Aunque el turismo interno sigue siendo relevante, el interés por el exterior continúa en crecimiento.

Entre las principales tendencias se destacan:

Los hoteles siguen siendo la opción de alojamiento preferida, concentrando el 70% de las búsquedas en 2025.

siguen siendo la opción de alojamiento preferida, concentrando el en 2025. Crece el interés por los viajes internacionales : en el último trimestre del año, el 53% de las búsquedas de vuelos fueron a destinos fuera del país.

: en el último trimestre del año, el fueron a destinos fuera del país. Aumentaron las consultas de “vuelos baratos” .

. Eventos de descuentos como Travel Sale y Cyber Monday se consolidaron como momentos clave para cerrar viajes.

Los destinos que más crecieron en búsquedas para el verano

En la antesala del verano 2026, Google detectó un fuerte crecimiento en las búsquedas de algunos destinos específicos, con aumentos interanuales significativos:

Villa Traful (+84%).

(+84%). Florianópolis (+50%).

(+50%). Aspen (+30%).

(+30%). Puerto Madryn (+23%).

(+23%). Curazao (+21%).

(+21%). Córdoba (+15%).

(+15%). Buenos Aires (+12%).

La lista combina destinos de naturaleza, playa, nieve y grandes ciudades, reflejando la diversidad de intereses de los viajeros argentinos.

Los destinos nacionales más buscados por los argentinos

Dentro del país, las búsquedas siguen concentrándose en destinos clásicos, con buena infraestructura y propuestas para distintos perfiles de turistas:

Buenos Aires .

. Mar del Plata .

. San Carlos de Bariloche .

. Córdoba .

. Villa Carlos Paz .

. Salta .

. Mendoza .

. Puerto Iguazú .

. Rosario .

. Termas de Río Hondo.

Los destinos internacionales que lideran las búsquedas

En cuanto a los viajes al exterior, los argentinos continúan mostrando una fuerte preferencia por algunos países en particular:

Brasil .

. Estados Unidos .

. España .

. México .

. República Dominicana .

. Chile .

. Italia .

. Uruguay .

. Colombia .

. Francia.

La cercanía regional, la conectividad aérea y las oportunidades de precios siguen siendo factores determinantes en la elección.

Qué proyecta el turismo en Argentina hacia 2040

El estudio presentado por Google y Deloitte ofrece una mirada de largo plazo sobre el sector turístico en Argentina. Según el informe, el país podría experimentar un crecimiento sostenido tanto en el turismo receptivo como en los viajes al exterior.

Las principales proyecciones indican que: