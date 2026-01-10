Vacaciones 2026: los 3 destinos más económicos de Argentina para viajar este verano y cuidar el bolsillo

La temporada de verano 2026 en Argentina está marcada por una fuerte búsqueda de equilibrio entre el descanso y el presupuesto. Con un costo promedio de vacaciones para una familia tipo que ronda los 3,8 millones de pesos para la segunda quincena de enero, elegir el destino correcto es fundamental. Según los últimos relevamientos de consultoras económicas y plataformas de turismo, existen tres plazas que se destacan por ofrecer la mejor relación precio-calidad y opciones accesibles en alojamiento y gastronomía.

Villa Gesell: el refugio más accesible de la Costa Atlántica

Villa Gesell se consolida este 2026 como el destino más económico del país para quienes no negocian el mar. Un informe reciente del Instituto de Economía de la UADE (INECO) la posicionó como la alternativa líder en accesibilidad, con un presupuesto total estimado que es significativamente inferior al de destinos vecinos como Pinamar o Cariló.

En esta temporada, es posible encontrar departamentos de un ambiente desde $300.000 por semana. Para quienes buscan la comodidad de un hotel, los establecimientos de 2 estrellas ofrecen tarifas que promedian los $100.000 por noche para un grupo familiar.

La gastronomía también juega a favor: una cena para cuatro personas en Villa Gesell ronda los $70.000, mientras que en balnearios exclusivos la cifra supera los $110.000.

Además, su geografía permite disfrutar de actividades gratuitas como las caminatas por la Reserva Natural Pinar del Norte o los espectáculos callejeros nocturnos que son un clásico de la ciudad.

Mendoza: montaña, bodegas y competitividad

Mendoza ha dado la sorpresa este verano posicionándose dentro del top 5 de destinos más elegidos pero con una competitividad de precios que supera incluso a Mar del Plata. Según Focus Market, la provincia cuyana ofrece una de las estructuras de costos más estables para el turista nacional en 2026.

El programa “Manso Verano” ha ayudado a regular precios:

Hospedaje : Se consiguen habitaciones dobles con desayuno desde $45.000 por noche.

: Se consiguen habitaciones dobles con desayuno desde $45.000 por noche. Gastronomía : Menús de tres pasos con bebida incluida en bodegas o restaurantes seleccionados por un valor cercano a los $35.000.

: Menús de tres pasos con bebida incluida en bodegas o restaurantes seleccionados por un valor cercano a los $35.000. Enoturismo: Las visitas guiadas con degustación básica se mantienen en un tope de $15.000, lo que permite vivir la experiencia mendocina sin desbordar el presupuesto.

Mendoza es ideal para quienes buscan combinar la ciudad con excursiones de naturaleza en la montaña o el perilago de Potrerillos, que este año sumó nuevas áreas de servicios y acceso público.

Córdoba y el fenómeno de Miramar de Ansenuza

La provincia de Córdoba siempre es una opción fuerte por su enorme oferta de campings y cabañas, pero este año el foco de ahorro se traslada a los destinos emergentes. Si bien Villa Carlos Paz mantiene precios competitivos, Miramar de Ansenuza se posiciona como la joya “low cost” del interior.

Este destino, ofrece una alternativa de turismo de naturaleza mucho más barata que la Patagonia. Al ser un destino en pleno desarrollo, los precios de alojamiento en hostales y casas de alquiler temporario suelen estar un 20% por debajo de los valles de Calamuchita o Punilla.

Las actividades principales, como el avistaje de aves, los paseos en kayak por la laguna Mar Chiquita y los senderos naturales, tienen costos mínimos o son autogestionados. Además, la cercanía con pueblos de turismo rural como Marull o La Para permite disfrutar de una gastronomía regional excelente con precios de “pueblo”, lejos de los valores inflados de las grandes capitales turísticas.

Consejos extra para ahorrar en la temporada 2026

Para optimizar el presupuesto, los especialistas recomiendan prestar atención a la brecha entre transporte terrestre y aéreo. En tramos como Buenos Aires-Tucumán o Buenos Aires-Mendoza, se han registrado pasajes de avión hasta $20.000 más baratos que el colectivo de larga distancia si se sacan con al menos 15 días de antelación.

Otro dato clave es la elección de la fecha: viajar en febrero puede representar un ahorro de hasta el 25% en alojamiento respecto a la segunda quincena de enero, que sigue siendo el período más caro del año en Argentina.