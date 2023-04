Terror en La Plata: Una serpiente gigante apareció en la puerta de una casa

Una serpiente tipo "pitón" apareció en la puerta de una casa de la ciudad de La Plata en la Provincia de Buenos Aires y sorprendió a los vecinos esta madrugada. El sorprendente hecho ocurrió en las inmediaciones de calle 68 y 30.

Una vecina del barrio alertó a las autoridades y una vez en el lugar, el personal policial, constató que se trataba de una serpiente de gran tamaño. La Señora contó lo sucedido y dijo que "toca timbre un efectivo policial y me pide una bolsa de consorcio y una escoba para sacar una víbora que estaba enroscada en la reja de mi vecina".

"Bajaron la víbora de la reja, la embolsaron y me dijeron que la llevaron al zoológico de La Plata", explicó la mujer. "No se de quien es la víbora. Todavía no pude ver a los dueños de la casa", agregó después.

"No se reconoció a ninguna persona que se presente como propietario de el animal", reza el informe redactado por las autoridades policiales.

Finalmente la dueña del domicilio en cuestión apareció y contó que "nunca escucho ruido alguno desde la reja y se enteró de todo lo que había pasado cuando se despertó en horas de la mañana".