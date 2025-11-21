Una docente fue imputada por lesiones que sufrió un alumno en la escuela

Una docente de Cinco Saltos (Rio Negro) enfrenta graves cargos tras un accidente escolar que dejó a un niño con severas lesiones.

Detalles del Accidente Durante la Clase de Educación Física

El 12 de noviembre de 2024, un alumno de cuarto grado sufrió un accidente en el que resultó con fracturas vertebrales y costales al caer sobre unos bastones de madera durante una actividad deportiva. La situación se produjo mientras la docente dirigía un circuito con obstáculos, lo que llevó a la imputación de la maestra por lesiones graves culposas y omisión de los deberes de funcionario público.

La acción de la docente ha sido calificada por el Ministerio Público Fiscal como imprudente, ya que la maestra ordenó a sus alumnos realizar saltos sobre los bastones dispuestos en el suelo, aumentando proporcionalmente el riesgo durante la actividad.

Condiciones del Estudiante y Reacción de la Docente

Tras la caída, el menor presentó síntomas de dolor intenso, palidez y dificultad para respirar. Sin embargo, la docente, según la acusación, no brindó asistencia ni alertó a otros responsables del establecimiento o familiares del niño. En lugar de eso, intentó que el alumno continuara participando en la clase mientras el niño permanecía al costado del grupo.

Finalmente, fue una compañera del niño quien notificó a otra docente, que se comunicó con la madre, quien rápidamente lo llevó al hospital.

El Proceso Judicial en Curso

Durante la audiencia de formulación de cargos, la querella, representando a los padres del estudiante, apoyó la acusación formulada por la Fiscalía. Por su parte, el abogado defensor cuestionó la validez de la imputación por omisión de deberes, argumentando que la docente no ocupa un cargo jerárquico que la clasifique como funcionario público.

El juez de Garantías ha aceptado los cargos presentados y ha activado la etapa penal preparatoria, que se llevará a cabo durante los siguientes cuatro meses, mientras avanzan las investigaciones relacionadas con el incidente.