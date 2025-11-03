Una docente de Dolores reemplazará a Diego Santilli en el Congreso

Francisco Díaz
ana tamagno

Como es de público conocimiento, el presidente Javier Milei designó al dirigente del PRO Diego Santilli como nuevo ministro del Interior de la Nación, en reemplazo de Lisandro Catalán, quien presentó su renuncia días atrás junto con el ahora exjefe de Gabinete, Guillermo Francos.

A raíz de su designación, Santilli no asumirá la banca que le correspondía en la Cámara de Diputados, por lo que ya se confirmó quién ocupará su lugar.

Kicillof presenta su plan económico 2026 ante intendentes y legisladores
Mirá también:

Kicillof presenta su plan económico 2026 ante intendentes y legisladores

Será la docente de la ciudad de Dolores, Ana Tamagno, quien asumirá la banca nacional en representación de la provincia de Buenos Aires.

Tamagno figuraba en el puesto 18 de la lista de La Libertad Avanza (LLA) durante las elecciones del 26 de octubre pasado.

Con su incorporación, el bloque oficialista sumará 85 integrantes, ya que Santilli, en principio, se iba a integrar al del PRO.

La llegada de Tamagno, con fuerte presencia territorial en el interior bonaerense, refuerza la estrategia del Gobierno nacional de ampliar su base política fuera del Área Metropolitana, en un momento clave para la consolidación del espacio libertario.

Tragedia: un chico de 13 años murió al caerle un arco de fútbol en un camping
Mirá también:

Tragedia: un chico de 13 años murió al caerle un arco de fútbol en un camping
ETIQUETAS
Compartir este artículo
asesinato necochea
Conmoción en Necochea: Mataron a puñaladas a un adolescente de 15 años
Provincia
Día de los Muertos: ¿Por qué se conmemora hoy y cuál es su origen?
Sociedad
agradavle
Clima de la primera semana de noviembre: todo lo que tenés que saber
Provincia
alerta x tormentas
El mal clima regresa: alertas por tormentas y granizo en la Provincia de Buenos Aires
Provincia
Tragedia en Rawson: un chico de 13 años muere al caerle un arco de fútbol en un camping
Tragedia: un chico de 13 años murió al caerle un arco de fútbol en un camping
Nacionales
zimbra afip
Monotributistas: cómo tramitar la exención del pago mensual por alquileres sin complicaciones
Sociedad
contactar-con-mercado-libre-argentina
Mercado Libre potencia Mercado Pago con inteligencia artificial: pagos, compras y servicios más fáciles
Tecnología

Más leídas