Una docente de Dolores reemplazará a Diego Santilli en el Congreso

Como es de público conocimiento, el presidente Javier Milei designó al dirigente del PRO Diego Santilli como nuevo ministro del Interior de la Nación, en reemplazo de Lisandro Catalán, quien presentó su renuncia días atrás junto con el ahora exjefe de Gabinete, Guillermo Francos.

A raíz de su designación, Santilli no asumirá la banca que le correspondía en la Cámara de Diputados, por lo que ya se confirmó quién ocupará su lugar.

Será la docente de la ciudad de Dolores, Ana Tamagno, quien asumirá la banca nacional en representación de la provincia de Buenos Aires.

Tamagno figuraba en el puesto 18 de la lista de La Libertad Avanza (LLA) durante las elecciones del 26 de octubre pasado.

Con su incorporación, el bloque oficialista sumará 85 integrantes, ya que Santilli, en principio, se iba a integrar al del PRO.

La llegada de Tamagno, con fuerte presencia territorial en el interior bonaerense, refuerza la estrategia del Gobierno nacional de ampliar su base política fuera del Área Metropolitana, en un momento clave para la consolidación del espacio libertario.