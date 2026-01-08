Un nene perdió parte de una de sus orejas tras ser atacado por un perro en Castelli

Un niño de 6 años, identificado como Noha, permanece internado luego de haber sido atacado por un perro en la ciudad bonaerense de Castelli. El hecho ocurrió en inmediaciones de la Escuela Cristo Rey, según indicaron allegados a la familia.

De acuerdo a la información difundida por familiares del menor a través de redes sociales, el niño sufrió la pérdida de parte de una de sus orejas, además de presentar otras mordeduras en distintas partes del cuerpo. “No mató al nene porque Dios no quiso; el nene está bien, pero perdió parte de su orejita y tiene otras mordeduras”, expresaron.

Personas cercanas al entorno del niño señalaron que el animal involucrado sería un perro cruza con dogo, aunque hasta el momento no se brindaron precisiones oficiales sobre las circunstancias exactas del ataque ni sobre el estado del animal.

El menor fue trasladado al Hospital Municipal local donde recibe atención médica y se encuentra bajo observación, mientras el caso genera preocupación en la comunidad local.

Fuente: Castelli Diario