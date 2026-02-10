Un músico bonaerense tocó el Himno Nacional en las Islas Malvinas y emocionó al país

Un momento que sin estridencias, pero con una fuerza simbólica imposible de ignorar, volvió a encender en todos los argentinos el sentimiento de identidad y memoria.

Alejandro Pereyra, músico oriundo de Bahía Blanca, llevó su bandoneón nada menos que a las Islas Malvinas y allí, entre el viento y el silencio del paisaje austral, interpretó una versión instrumental del Himno Nacional Argentino que conmovió al país entero.

El video, simple y profundamente emotivo, fue grabado en Puerto Argentino y publicado por el propio artista en su cuenta de Instagram con palabras que tocan fibras sensibles: “Pisar ese suelo y hacer sonar nuestro himno en las Islas Malvinas”.

Lo que podría haber sido solo una música más, se transformó en un símbolo poderoso: sin banderas ni discursos, solo bandoneón y corazón argentino resonando en un territorio que guarda historia, amor, dolor y memoria. El gesto se viralizó y miles de compatriotas lo recibieron con orgullo y emoción en redes.

Pereyra y su pareja, la cantante Fiorella Guidi, se encuentran recorriendo el sur del continente en una travesía artística que ya los llevó por la Antártida y continuó en las Malvinas, donde decidieron hacer sentir la música de nuestra patria en un lugar tan cargado de significado para todos los argentinos.

“Sabía que no era algo liviano… tocarlo con cierta presión”, contó el músico sobre su experiencia en el lugar. El sonido de su bandoneón resonando allí no fue solo una melodía, sino una manera de —sin palabras— recordar quiénes somos y qué sentimos por estas tierras