Un municipio bonaerense declara la emergencia económica y financiera por la crisis

El municipio de Tapalqué atraviesa una delicada situación económica y su intendente, Gustavo Cocconi, confirmó que se dictará un decreto de emergencia económica y financiera para afrontar la crisis.

Durante una reunión paritaria con los gremios municipales, el Ejecutivo anunció un plan de optimización de recursos y garantizó que el lunes 3 de noviembre se depositarán los salarios completos de los trabajadores, incluyendo las horas extras.

Otro intendente peronista le pide a Cristina que "dé un paso al costado"
Entre las medidas más relevantes, se resolvió que los funcionarios cobrarán sus sueldos recién el 11 de noviembre, se suspenden bonificaciones y se aplicará una reducción del 20% en los haberes de quienes no las perciben. Además, se realizará una revisión profunda de las horas extras para reducir gastos y priorizar el pago al personal.

Desde los sindicatos reconocieron el esfuerzo del municipio, aunque advirtieron que las acciones “no son suficientes” y reclamaron una redistribución más equitativa de los recursos. Las partes acordaron mantener abiertas las negociaciones para buscar nuevas alternativas que alivien la situación.

Mini invierno en plena primavera: el frío no da tregua en la provincia de Buenos Aires
