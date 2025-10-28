Un municipio bonaerense declara la emergencia económica y financiera por la crisis

El municipio de Tapalqué atraviesa una delicada situación económica y su intendente, Gustavo Cocconi, confirmó que se dictará un decreto de emergencia económica y financiera para afrontar la crisis.

Durante una reunión paritaria con los gremios municipales, el Ejecutivo anunció un plan de optimización de recursos y garantizó que el lunes 3 de noviembre se depositarán los salarios completos de los trabajadores, incluyendo las horas extras.

Entre las medidas más relevantes, se resolvió que los funcionarios cobrarán sus sueldos recién el 11 de noviembre, se suspenden bonificaciones y se aplicará una reducción del 20% en los haberes de quienes no las perciben. Además, se realizará una revisión profunda de las horas extras para reducir gastos y priorizar el pago al personal.

Desde los sindicatos reconocieron el esfuerzo del municipio, aunque advirtieron que las acciones “no son suficientes” y reclamaron una redistribución más equitativa de los recursos. Las partes acordaron mantener abiertas las negociaciones para buscar nuevas alternativas que alivien la situación.