Un hombre fue arrollado por un tren tras discutir con su pareja

Francisco Díaz

Un hombre de aproximadamente 45 años resultó gravemente herido este domingo por la madrugada tras ser arrollado por un tren en la Avenida Libertad de Mar del Plata, mientras discutía con su pareja.

Según los primeros testimonios, la pareja intentó cruzar las vías del tren en medio de una discusión. El incidente ocurrió alrededor de las 2 de la mañana. La mujer logró cruzar sin inconvenientes, pero el hombre quedó rezagado y fue impactado por la formación que se dirigía hacia Plaza Constitución.

El hombre fue trasladado de inmediato al Hospital Interzonal General de Agudos, donde permanece internado bajo observación.

Minutos después del accidente, un fiscal se presentó en el lugar, supervisó las actuaciones de rigor y autorizó la liberación del tren para que continuara su recorrido.

Las autoridades continúan con la investigación para determinar las circunstancias exactas del incidente.

