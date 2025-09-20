Un custodio de Cristina Kirchner mató a un ladrón en intento de asalto en la Panamericana

Un hecho de violencia impacta en la seguridad pública. Un custodio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se encontraba de franco, disparó y mató a un delincuente durante un intento de asalto en la localidad de José León Suárez, en la Autopista Panamericana.

Detalles del asalto en la Panamericana

El incidente ocurrió cuando el agente, que circulaba en su moto particular, fue interceptado por dos ladrones armados. Según los informes, uno de los asaltantes llevaba casco, mientras que el otro no. Los delincuentes amenazaron al custodio con un arma de fuego para que este entregara su vehículo.

Se produjo un intercambio de disparos, donde uno de los delincuentes recibió un disparo y fue llevado al Hospital Bocalandro, ubicado en San Martín, donde finalmente falleció. Este individuo contaba con antecedentes delictivos relacionados con robos, de acuerdo a lo que informaron fuentes policiales.

El prófugo y la investigación en curso

El segundo asaltante logró escapar del lugar y permanece en paradero desconocido. Las autoridades han iniciado una búsqueda intensiva para dar con su captura. Ayer, durante la madrugada del viernes, peritos trabajaron en la escena del crimen, realizando las pericias correspondientes sobre las motos involucradas, tanto la del custodio como la del delincuente que perdió la vida.