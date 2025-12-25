Un bombero mató a dos ladrones que intentaron robarle

Esta Nochebuena, un bombero de la Policía de la Ciudad que estaba de franco y vestido de civil abatió a una pareja de delincuentes que intentó robarle el auto en Quilmes. El incidente dejó dos fallecidos tras un intercambio de disparos en plena vía pública.

El hecho ocurrió en la avenida General Acha al 1800, en el barrio Parque Calchaquí de Quilmes Oeste. Según fuentes del caso, el oficial, perteneciente al área de Transporte Forense de Bomberos de la Policía de la Ciudad, se disponía a abordar su Peugeot 207 cuando fue interceptado por una moto con dos delincuentes.

Los mismo descendieron del vehículo esgrimiendo un arma de fuego, con la intención de sustraerle el auto. Ante esta situación, el bombero se identificó, dio la voz de alto y extrajo su pistola reglamentaria, una Bersa calibre 9 milímetros. Según la reconstrucción oficial, el bombero repelió la agresión armada disparando contra los atacantes.

RESULTADO DEL ENFRENTAMIENTO ARMADO

Uno de los asaltantes, que resultó ser una mujer, cayó muerta en el lugar, mientras que su cómplice logró huir a pie. Testigos afirmaron que el hombre corría con dificultad, lo que llevó a suponer que podría estar herido. Las autoridades encontraron la moto, una Honda Wave.

Personal del SAME llegó a la escena y constató el fallecimiento de la mujer. Un operativo posterior permitió localizar al segundo sospechoso a unas cuadras de donde ocurrió el primer enfrentamiento, quien también fue hallado muerto en la vía pública.

INVESTIGACIÓN Y ACTUACIONES JUDICIALES

La investigación quedó bajo la órbita de la Comisaría Novena de Quilmes, en colaboración con la Seccional Tercera y agentes del Grupo Técnico Operativo (GTO), quienes preservaron la escena para el trabajo de la Policía Científica. El fiscal Javier Barrera, titular de la UFI N° 2 del Departamento Judicial Quilmes, ordenó el secuestro de la moto y del arma utilizada por el bombero, quien declaró que actuó en legítima defensa tras ser amenazado por la pareja armada.