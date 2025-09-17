Últimos días del invierno con temperaturas cálidas: ¿Cuándo vuelven las lluvias?

A pocos días de la llegada oficial de la primavera, las condiciones meteorológicas continúan siendo favorables en gran parte de la provincia de Buenos Aires.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 17 de septiembre se presenta con cielo mayormente nublado durante el resto de la jornada, acompañado por temperaturas agradables que irán de los 11 °C de mínima a los 24 °C de máxima.

El jueves persistirán las buenas condiciones, con un cielo mayormente nublado pero sin probabilidades de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre 13 °C y 23 °C, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado propio de esta época del año.

Para el viernes, el SMN prevé una jornada con cielo mayormente cubierto y un notorio aumento de las marcas térmicas: 15 °C de mínima y hasta 26 °C de máxima, siendo este el día más cálido de la semana.

Sin embargo, en la antesala de la primavera, el sábado 20 de septiembre volverían las lluvias a la provincia. El organismo anticipa tormentas a lo largo de toda la jornada, con temperaturas que se ubicarán entre 16 °C y 20 °C, marcando el final de esta seguidilla de jornadas estables.

Con solo cuatro días para el inicio de la primavera, los bonaerenses disfrutan de un clima cada vez más templado, aunque con la advertencia de que las lluvias podrían ser protagonistas del fin de semana.