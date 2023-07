Turismo: ¿Habrá una nueva edición del Programa PreViaje?

El ministro de Turismo y Deportes expresó optimismo ante la próxima temporada de verano y aclaró dudas en relación al Plan Previaje.

Programa PreViaje

El ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens, anunció recientemente que no se llevará a cabo una quinta edición del programa PreViaje para la temporada. El ministro explicó que, debido a los récords alcanzados en los dos últimas vacaciones de verano e invierno, no será necesario implementar más estímulos turísticos.

En este sentido, lammens afirmó que "no se implementará un nuevo estímulo debido a que no será necesario". Además, expresó su optimismo en relación al turismo para las vacaciones de invierno 2023, anticipando que se espera que sea otra temporada récord.

Notas relacionadas:

Vacaciones de invierno y de verano ¿Qué dijo el ministro?

El funcionario compartió las proyecciones para el turismo en Argentina, esperando la llegada de 5 millones de turistas, incluyendo 1.5 millones del extranjero. Destacó que este logro es motivo de gran alegría, ya que los meses de mayo y abril fueron históricos, los mejores en los últimos 20 años.

En cuanto a la próxima temporada de verano, el ministro expresó que están trabajando con grandes expectativas, ya que hay un cambio en los hábitos de los turistas. Subrayó que se transitaron dos veranos récord y que, por lo tanto, no será necesario implementar el Plan PreViaje ni ofrecer nuevos estímulos durante la temporada.

Además, mencionó que están ampliando la oferta turística en diferentes lugares y resaltó que el movimiento de turistas no se limitará a los destinos tradicionales, ya que algunos sitios que antes no figuraban en los registros ahora tienen una ocupación del 100%. De esta manera el ministro confirmaba que no habrá una nueva edición del PreViaje, al menos por el resto del año.