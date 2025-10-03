Triple crimen: Ozorio se negó a declarar y fue trasladado a General Alvear

Francisco Díaz
ozorio

En el marco de la estremecedora causa por los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos mutilados fueron hallados enterrados en el fondo de una vivienda de Florencio Varela, la Justicia bonaerense avanza con nuevas instancias judiciales.

El acusado Matías Ozorio, señalado como ladero de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, considerado el supuesto autor intelectual de los crímenes, se negó a declarar al ser indagado por el fiscal Adrián Arribas, funcionario a cargo de la investigación.

Según trascendió de fuentes judiciales, la audiencia se realizó bajo estrictas medidas de seguridad. Posteriormente, Ozorio, de 28 años, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de General Alvear, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

El abogado Fernando Burlando, representante de la familia de Brenda del Castillo, confirmó la medida y destacó que la investigación apunta a desentrañar el rol que Ozorio habría tenido como coautor de los homicidios junto a “Pequeño J”.

La causa continúa abierta y las autoridades esperan nuevas pericias y testimonios que permitan reconstruir con precisión la trama detrás de este triple crimen que conmocionó a todo el país.-

