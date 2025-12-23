Tres celulares de 512 GB con buena relación precio-calidad para comprar en Mercado Libre

El almacenamiento se convirtió en uno de los factores decisivos a la hora de elegir un celular. Entre sistemas operativos cada vez más pesados, aplicaciones exigentes y contenidos multimedia en alta resolución, el espacio disponible impacta directamente en la experiencia de uso diaria y en la vida útil del equipo.

Por qué 512 GB se volvieron una opción cada vez más buscada

Durante años, 128 GB fueron suficientes para la mayoría de los usuarios. Sin embargo, el escenario cambió de forma acelerada.

El sistema operativo y sus actualizaciones consumen cada vez más espacio.

Las fotos y videos en alta resolución ocupan decenas de gigabytes.

Juegos y aplicaciones populares superan fácilmente los 10 GB.

En ese contexto, 512 GB permiten usar el celular sin la necesidad constante de borrar archivos o pagar almacenamiento en la nube, algo especialmente valorado por quienes usan el dispositivo para trabajar, crear contenido o jugar.

Celulares de 512 GB por menos de $700.000 en Mercado Libre

Durante la tercera semana de diciembre de 2025, en Mercado Libre se consiguen varios modelos con 512 GB de almacenamiento interno a precios que los ubican en una franja competitiva dentro del mercado argentino.

TCL 50 Pro Nxtpaper 5G

Este modelo se posiciona entre los más vendidos de la plataforma y cuenta con una calificación promedio de 4,8 sobre 5.

Pantalla IPS de 6,78 pulgadas con resolución Full HD+.

con resolución Full HD+. 512 GB de almacenamiento interno y 8 GB de RAM .

y . Cámara trasera triple con sensor principal de 108 Mpx .

. Cámara frontal de 32 Mpx .

. Procesador octa core MediaTek .

. Conectividad 5G , NFC, USB-C y jack de 3,5 mm.

, NFC, USB-C y jack de 3,5 mm. Desbloqueo por huella y reconocimiento facial.

Dual SIM con eSIM y resistencia a salpicaduras.

y resistencia a salpicaduras. Batería de 5.010 mAh con carga rápida.

Se lanzó en octubre de 2024 con Android 14 y se ofrece en tiendas oficiales a $603.999.

Xiaomi Poco M7 Pro 5G

El Poco M7 Pro destaca por su equilibrio entre potencia y precio, con una valoración de 4,7 puntos sobre 5.

Pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+.

con resolución Full HD+. 512 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM .

y . Cámara trasera principal de 50 Mpx .

. Cámara frontal de 20 Mpx .

. Procesador Dimensity 7025-Ultra .

. Compatibilidad con red 5G , NFC y jack de 3,5 mm.

, NFC y jack de 3,5 mm. Dual SIM con dos ranuras físicas.

con dos ranuras físicas. Batería de 5.110 mAh .

. Sistema operativo HyperOS, basado en Android.

En Mercado Libre se consigue a un precio de lista de $599.999.

Nubia Focus 2 Ultra

Este modelo de Nubia también figura entre los más vendidos de su marca, con una calificación de 4,5 sobre 5.

Pantalla de 6,7 pulgadas .

. 512 GB de almacenamiento interno .

. 8 GB de RAM .

. Procesador Unisoc T8100 octa-core de 2,2 GHz.

de 2,2 GHz. Compatibilidad con 5G .

. Batería de 5.000 mAh .

. Sistema operativo Android 15 .

. SIM única, sin Dual SIM.

Se ofrece en tiendas oficiales a $629.999.

Comparativa entre 128 GB, 256 GB y 512 GB

La diferencia entre capacidades ya no es solo numérica, sino funcional.

128 GB : se llenan rápido y obligan a gestionar archivos de forma permanente.

: se llenan rápido y obligan a gestionar archivos de forma permanente. 256 GB : ofrecen más margen, pero pueden quedarse cortos para usuarios intensivos.

: ofrecen más margen, pero pueden quedarse cortos para usuarios intensivos. 512 GB: permiten trabajar, grabar y jugar sin preocuparse por el espacio.

El costo extra suele compensarse con menor dependencia de la nube y una experiencia más fluida.

Ventajas para uso profesional, creativo y gaming

Para quienes editan fotos, graban video o crean contenido, 512 GB convierten al celular en una herramienta de trabajo real.

Edición de fotos en RAW sin borrar material.

Grabación de video en 4K o 8K sin restricciones.

sin restricciones. Juegos pesados y actualizaciones sin limitar el espacio.

Además, el almacenamiento interno ofrece mayor velocidad y privacidad frente a servicios en la nube.

Impacto en la duración y el valor de reventa

Elegir un celular con 512 GB también tiene ventajas a mediano y largo plazo.