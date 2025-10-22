Trenes suspendidos entre Buenos Aires, Córdoba y Tucumán: ¿Por qué?

En los últimos días, cientos de usuarios del servicio ferroviario que conecta el centro del país con Buenos Aires se vieron sorprendidos por una interrupción inesperada. Los viajes en tren, tanto de larga como de corta distancia, quedaron detenidos, generando complicaciones en la movilidad y preocupación entre los pasajeros que dependen de este medio económico de transporte.

Suspensión de los servicios ferroviarios

La empresa Trenes Argentinos informó que los servicios que unen Córdoba con Buenos Aires y Córdoba con Tucumán fueron suspendidos hasta nuevo aviso. La medida también alcanza al servicio regional Córdoba–Villa María, utilizado diariamente por trabajadores, estudiantes y viajeros frecuentes.

Desde la compañía estatal explicaron que la decisión se tomó “por solicitud del concesionario de vías para tareas de revisión”, aunque no se detalló el tipo de inspección que se llevará a cabo ni cuánto tiempo podrían demorar los trabajos.

Rutas afectadas por la medida

Los servicios alcanzados por la suspensión incluyen:

Córdoba–Retiro (Buenos Aires): recorrido de larga distancia con paradas intermedias en Rosario, Villa María, Bell Ville y otras localidades.

recorrido de larga distancia con paradas intermedias en Rosario, Villa María, Bell Ville y otras localidades. Córdoba–Tucumán: conexión clave para el norte argentino, con estaciones en Santiago del Estero y La Banda.

conexión clave para el norte argentino, con estaciones en Santiago del Estero y La Banda. Córdoba–Villa María: servicio regional diario utilizado por pasajeros de corta distancia.

Esta interrupción afecta a miles de usuarios que utilizan el tren como alternativa más accesible frente al transporte automotor o aéreo.

Impacto en los pasajeros

La falta de información sobre los plazos de reanudación genera incertidumbre y preocupación entre quienes dependen del tren para trasladarse entre provincias. Muchos pasajeros destacaron que el tren representa una opción más económica y estable frente a los aumentos en los pasajes de colectivo.

Además, para quienes viajan por trabajo o estudio, la suspensión complica la planificación diaria y los desplazamientos habituales hacia localidades intermedias, especialmente entre Córdoba capital y Villa María.

Recomendaciones para los usuarios

Hasta el momento, Trenes Argentinos no informó una fecha estimada para la reanudación del servicio. Por eso, se sugiere a los pasajeros:

Consultar los canales oficiales de Trenes Argentinos (web, redes sociales o boleterías) antes de planificar un viaje.

(web, redes sociales o boleterías) antes de planificar un viaje. Conservar los boletos ya adquiridos , ya que podrán ser reprogramados o reembolsados según la política vigente.

, ya que podrán ser reprogramados o reembolsados según la política vigente. Estar atentos a las actualizaciones sobre la revisión de vías y el restablecimiento progresivo de los servicios suspendidos.

Mientras se desarrollan las tareas de inspección, los trenes que conectan Córdoba con Buenos Aires, Tucumán y Villa María permanecerán fuera de circulación hasta nuevo aviso.