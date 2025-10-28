Trenes Argentinos extendió la suspensión del servicio de larga distancia para algunos destinos ¿Cuáles?

El transporte ferroviario de pasajeros entre Buenos Aires y el norte del país enfrenta nuevas demoras que afectan a miles de usuarios. El recorrido entre Retiro y San Miguel de Tucumán, uno de los trayectos más extensos y utilizados de la red nacional, seguirá interrumpido por tiempo indefinido mientras avanzan las tareas de mantenimiento en distintos tramos.

Suspensión del tren a Tucumán y otros destinos

Trenes Argentinos confirmó que el servicio permanece suspendido hasta nuevo aviso debido a trabajos en la red concesionada a Nuevo Central Argentino (NCA). La medida también afecta el paso por la estación La Banda, en Santiago del Estero.

Según la empresa estatal, la interrupción responde a la necesidad de garantizar la seguridad operativa mientras se desarrollan obras de renovación de vías y mantenimiento pesado. Por el momento, no se fijó una fecha de reanudación.

Además del servicio a Tucumán, continúan sin disponibilidad los trenes hacia:

Córdoba y Villa María , por tareas de infraestructura.

, por tareas de infraestructura. Bahía Blanca y Justo Daract, por revisión técnica y falta de locomotoras.

Los destinos habilitados para noviembre

Mientras se mantienen las suspensiones en los recorridos de larga distancia, Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes para los trayectos que sí se encuentran operativos durante noviembre:

Mar del Plata

Junín

Bragado

Rosario

Estos servicios cuentan con frecuencias regulares y se suman a los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde continúan las obras de modernización en estaciones y vías.

Impacto para los pasajeros del norte

La suspensión del tren a Tucumán tiene un fuerte impacto en los pasajeros del norte argentino, especialmente durante la temporada alta, cuando muchas familias eligen este medio por su costo accesible frente a los precios de los micros o vuelos.

El trayecto entre Retiro y Tucumán supera los 1.100 kilómetros y es uno de los más demandados en verano, tanto por turistas como por residentes que viajan a sus provincias de origen.

Trabajos de mantenimiento y modernización

El sistema ferroviario de larga distancia atraviesa un proceso de modernización progresiva, con obras orientadas a mejorar la seguridad y la calidad del servicio. Sin embargo, los trabajos en corredores estratégicos generaron interrupciones temporales que afectan a miles de usuarios.

Desde Trenes Argentinos reiteraron que los servicios se restablecerán una vez finalizadas las obras necesarias para asegurar condiciones óptimas de circulación. Hasta entonces, los pasajeros deberán optar por alternativas de transporte, mientras el histórico tren a Tucumán permanece detenido a la espera de su regreso.