Tras el “Yategate”, Jésica Cirio pegaría un portazo en Telefe y se iría a vivir a otro país con su novio

Jésica Cirio dejaría nuestro país, agotada por la presión que sufre desde que se conoció las escandalosas cifras que manejaba Martín Insaurralde, su ex marido.

El político fue descubierto en Europa, gastando miles de euros en el yate “Bandido” junto a la modelo Sofía Clérici y eso disparó una investigación que alcanzó a la propia Cirio, acusada de tener propiedades y dinero en negro.

Por ejemplo, Carlos Pagni, en La Nación +, denunció que Jésica habría recibido 20 millones de dólares en una cuenta secreta de Uruguay para no hacer escándalo al separarse de Insaurralde.

Despedida y misterio

Frente a un panorama que no deja de complicarse, la conductora pegaría un portazo en Telefe y se radicaría en Miami junto a Elías Piccirillo, su polémico nuevo novio, acusado de estafar a varias personas cuando comercializaba viviendas.

Laura Ubfal contó en “Intrusos”: “El año que viene, aparentemente, ella no continua en ‘La Peña’ y dijeron que se va a ir a vivir un año a Miami. Yo no sé cómo hará con el papá de su hija. No sé por qué se va, pero supongo que querrá estar tranquila”.

Guillermo Barrios en “Gossip” confirmó esta noticia y aseguró que la joven se instalaría en Estados Unidos junto a Piccirillo.