Trágico temporal: Encontraron muerto a uno de los puesteros y ya son dos las víctimas fatales

El Ministerio de Seguridad bonaerense confirmó esta tarde el hallazgo del cuerpo sin vida de Pablo Catacata Madrigal, uno de los peones rurales que había desaparecido días atrás en medio de las fuertes inundaciones que golpearon al norte de la provincia de Buenos Aires. Su cuerpo fue encontrado en las inmediaciones del Río Dulce, en jurisdicción de la ciudad de Rojas.

Con este trágico desenlace, ya son dos las víctimas fatales provocadas por el temporal, mientras que otras tres personas aún permanecen desaparecidas.

Pablo vivía junto a su pareja, Antonella, en una estancia rural cercana al límite entre Rojas y Pergamino, a unos 240 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Ambos trabajaban como puesteros. El día de la desaparición, decidieron salir a caballo pese al temporal, para revisar el estado del ganado. Sin embargo, al intentar cruzar un arroyo, la fuerte corriente los arrastró.

La historia fue reconstruida por Mónica, hermana de Pablo, quien relató que un compañero de la estancia fue el último en verlos con vida. “Estaban yendo a ver los animales vacunos para cambiarlos de lote, como hacían siempre que llueve. En ese momento, el caballo de Antonella se asustó, ella cayó y Pablo saltó a ayudarla. Su amigo también se cayó, pero logró agarrarse de una rama y salvarse. Después ya no los vio más”, explicó.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde será identificado formalmente por sus familiares.

Por otra parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, informó que los otros dos casos de desaparición confirmados ocurrieron cuando “personas se arrojaron a un arroyo por su propia vocación y no pudieron salir”. Uno de los episodios fue en Bernal, partido de Quilmes, y el otro en el municipio de Moreno.

Durante el fin de semana, el temporal provocó miles de evacuaciones y más de mil rescates. “Muchas de esas personas estaban en riesgo de vida. Lamentablemente, los rescates se realizaron porque hubo gente que no respetó el alerta rojo o naranja. Es fundamental quedarse en casa. Cuando no respetamos los alertas, no solo ponemos en peligro nuestra vida, sino también la de los rescatistas”, advirtió el funcionario.

La provincia sigue en estado de alerta, mientras brigadistas, bomberos y personal de Defensa Civil continúan trabajando en las zonas afectadas. Las autoridades insisten en respetar los avisos meteorológicos y evitar cualquier desplazamiento innecesario hasta que las condiciones climáticas mejoren.