Trágico accidente en Ruta 3: un muerto y un herido grave tras fuerte choque entre auto y camión

Francisco Díaz
accidente ruta 3 lf

Un grave siniestro vial ocurrió este sábado en la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 183, en jurisdicción del distrito de Las Flores, donde un camión y un automóvil colisionaron en plena curva del trazado.

Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía Vial y personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial fueron convocados de urgencia tras el violento impacto. Al arribar, se encontraron con un escenario de extrema gravedad.

Según informaron fuentes del operativo, una persona murió en el lugar como consecuencia del choque, mientras que otra sufrió heridas de consideración y fue trasladada de inmediato para recibir atención médica en un centro asistencial cercano.

Las causas del siniestro permanecen bajo investigación.

Vía: Noticias Las Flores

