Trágico accidente en Ruta 2: ciclista murió atropellado por un auto cerca de Maipú

Pasadas las 20 horas de este jueves 18, se produjo un accidente fatal en la Autovía 2, a la altura del kilómetro 277, en sentido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de la jurisdicción del partido de Maipú.

Un automóvil embistió a un ciclista que circulaba por la calzada. Lamentablemente, la víctima falleció en el acto. Los ocupantes del vehículo fueron trasladados al Hospital Municipal de Maipú para recibir atención médica, informándose que se encontraban en buen estado de salud.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios de Maipú, personal del Destacamento de Policía Vial local, la Policía Comunal de Maipú y peritos de Policía Científica, quienes realizaron las tareas correspondientes para esclarecer las causas del accidente y ordenar el tránsito.