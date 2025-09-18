Trágico accidente en Ruta 2: ciclista murió atropellado por un auto cerca de Maipú

Francisco Díaz

Pasadas las 20 horas de este jueves 18, se produjo un accidente fatal en la Autovía 2, a la altura del kilómetro 277, en sentido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de la jurisdicción del partido de Maipú.

Un automóvil embistió a un ciclista que circulaba por la calzada. Lamentablemente, la víctima falleció en el acto. Los ocupantes del vehículo fueron trasladados al Hospital Municipal de Maipú para recibir atención médica, informándose que se encontraban en buen estado de salud.

Alerta naranja por tormentas fuertes en la Provincia de Buenos Aires para la madrugada del viernes
Mirá también:

Alerta naranja por tormentas fuertes en la Provincia de Buenos Aires para la madrugada del viernes

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios de Maipú, personal del Destacamento de Policía Vial local, la Policía Comunal de Maipú y peritos de Policía Científica, quienes realizaron las tareas correspondientes para esclarecer las causas del accidente y ordenar el tránsito.

Habilitan la venta de pasajes para viajar en tren a Mar del Plata en octubre y noviembre
Mirá también:

Habilitan la venta de pasajes para viajar en tren a Mar del Plata en octubre y noviembre
ETIQUETAS
Compartir este artículo
TORMENTA
Pronóstico del tiempo en la Provincia de Buenos Aires: preparate para los cambios primaverales
Provincia
Bancos ajustan tasas de plazos fijos: ¿cuánto rinde invertir $250.000 a 30 días?
Plazos fijos con nuevo rendimiento: ¿Cuál es el mejor banco para invertir?
Sociedad
Noticia 2025 20250917 204136 0000
Trágico accidente en la Ruta 46: un hombre falleció tras chocar con maquinaria agrícola
Provincia
Cristina dalbon
Casación confirmó que Cristina Kirchner deberá devolver $684 mil millones
Nacionales
puente rio salado chivilcoy
Colapso y alerta: Se derrumbó un histórico puente ferroviario sobre el río Salado
Provincia
Habilitan la venta de pasajes para viajar en tren a Mar del Plata en octubre y noviembre
Provincia Sociedad
Cámara de Diputados rechazó vetos de Milei y evidenció la crisis interna del PRO
Cámara de Diputados rechazó vetos de Milei y evidenció la crisis interna del PRO
Nacionales

Más leídas