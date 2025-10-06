Trágico accidente en Chascomús: Murió un motociclista tras colisionar contra un monumento

Durante la madrugada de este lunes 6 de octubre, un hombre oriundo de Villa Ballester falleció tras protagonizar un violento accidente en la Avenida Costanera de Chascomús, a la altura del Monumento a los Caídos en Malvinas.

Según las primeras informaciones, la víctima circulaba a bordo de una motocicleta marca Bajaj, dominio D400, cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del vehículo y colisionó contra el monumento existente en el lugar, perdiendo la vida de manera instantánea.

Efectivos de la Estación de Policía Comunal de Chascomús acudieron rápidamente al sitio tras ser alertados del siniestro. Posteriormente, se dio intervención a la Fiscalía N° 9 de Chascomús, que se encontraba de turno y dispuso la presencia de peritos en el lugar, además de las diligencias de rigor y la operación de autopsia.

El hecho fue caratulado como “Homicidio Culposo”, en el marco de las actuaciones judiciales iniciadas para esclarecer las circunstancias del trágico suceso.