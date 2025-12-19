Tragedia: un hombre de 38 años falleció aplastado por una tolva

Eric Olivera
Tragedia en Arroyito: un hombre de 38 años falleció aplastado por una tolva

El trágico fallecimiento de un hombre de 38 años conmocionó a la localidad de Arroyito, situada en el interior de Córdoba. El incidente ocurrió en horas de la tarde de este jueves, cuando el trabajador perdió la vida tras ser aplastado por una tolva en un campo.

Detalles del accidente laboral en Córdoba

El fatal accidente sucedió mientras el hombre desempeñaba tareas en el campo. Según las primeras informaciones, la tolva, un implemento utilizado comúnmente en la recolección de cultivos, cayó sobre él causando graves lesiones. Los equipos de emergencias se trasladaron rápidamente al lugar, pero lamentablemente, solo pudieron certificar el deceso.

El suceso ha dejado a los habitantes de Arroyito en estado de shock. Varios vecinos expresaron su dolor y consternación por la pérdida de un ser querido. Las autoridades competentes han iniciado una investigación para determinar las causas precisas del accidente y verificar el cumplimiento de las normativas de seguridad en el trabajo.

