Tragedia: Tres muertos en un choque entre un auto y un camión que se incendió

Francisco Díaz
accidente doble

Un grave accidente vial ocurrido este sábado por la mañana en la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 389,5, dejó como saldo tres personas fallecidas y una mujer gravemente herida. El siniestro se registró alrededor de las 8, entre las localidades de Francisco Madero y Juan José Paso, en el partido bonaerense de Pehuajó.

Según el parte policial difundido por FM del Sol, en el choque estuvieron involucrados un Fiat Argo, en el que viajaba una familia oriunda de Comodoro Rivadavia (Chubut), y un camión Fiat Iveco conducido por un joven de 29 años, residente en Saladillo.

Tragedia en Ruta 5: Tres fallecidos en un impactante choque e incendio
Como consecuencia del impacto, murieron en el acto el padre de la familia, de 40 años, y dos de sus hijos menores de edad. La madre, una mujer de 35 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Dr. Juan Carlos Aramburu de Pehuajó, donde permanece internada en estado grave.

El automóvil quedó completamente destruido por la violencia del choque, mientras que el camión se incendió por completo. Su conductor logró salir ileso.

Las autoridades policiales y personal de bomberos trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas, controlar el incendio y despejar la autovía. La ruta permaneció cortada durante varias horas mientras se realizaban las pericias correspondientes.

Cuenta DNI lanza plazos fijos al 48% para fomentar el ahorro y la inversión
