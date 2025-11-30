Tragedia: falleció un músico de 35 años durante un recital en La Plata

Eric Olivera
IMG 20251130 133246 (1280 x 721 píxel)

LA PLATA — Una noche que debía ser de celebración y música en vivo terminó en tragedia este fin de semana en la ciudad de las diagonales. Nahuel Niz, guitarrista de 35 años e integrante de la banda “Loca Sensación”, falleció tras desvanecerse en pleno escenario mientras brindaba un recital en el bar cultural Blondie.

El dramático episodio ocurrió la noche del viernes en el local ubicado en calle 11 entre 54 y 55. Según relataron testigos y asistentes al evento, la banda se encontraba interpretando su tercer tema cuando Niz se desplomó repentinamente frente al público y sus compañeros.

Desesperación y traslado de urgencia

La situación generó una inmediata conmoción en el lugar. El show se detuvo al instante y tanto miembros del staff como personas del público intentaron asistir al músico mientras se aguardaba la llegada del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Niz fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde pese a los esfuerzos de los médicos por reanimarlo, se confirmó su fallecimiento poco después de la medianoche. Fuentes médicas indicaron que la causa del deceso fue un “paro cardíaco no traumático”, y se investiga si el músico padecía alguna afección cardiovascular previa que pudiera haber desencadenado el fatal desenlace.

“Te fuiste como vos quisiste”

La noticia golpeó con fuerza al ambiente del under platense. Nahuel Niz era una figura conocida en el circuito y su banda regresaba a los escenarios para cerrar el año.

A través de las redes sociales, sus compañeros de grupo —Ezequiel, Lucas y Tito— publicaron una desgarradora carta de despedida que rápidamente se viralizó entre la comunidad rockera:

“Te fuiste como vos quisiste, tocando tu guitarra. Fuiste un gran compañero y amigo. Tu partida nos dejó un vacío enorme. Te vamos a extrañar muchísimo, ya nada va a ser igual”.

Su hermano, Nicolás, también expresó su dolor en plataformas digitales: “Qué triste me siento, no puedo creer que te fuiste, mi vida. Te prometo que vas a volar alto, muy alto hermano”.

El bar Blondie y diversas organizaciones culturales de La Plata enviaron sus condolencias a la familia y amigos, en un fin de semana que quedará marcado por el luto en la música local.

