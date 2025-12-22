Tragedia en Villa Gesell: Un turista murió tras descompensarse en el mar

Un trágico episodio ocurrió en una playa de Villa Gesell, donde un adulto mayor de 73 años, oriundo del partido de Almirante Brown, perdió la vida tras sufrir una descompensación dentro del mar, compatible con un evento cardíaco.

El hombre se encontraba disfrutando de la jornada junto a su esposa cuando, por causas que aún se investigan, comenzó a sentirse mal mientras estaba en el agua. La situación fue advertida de inmediato por guardavidas públicos y privados, quienes actuaron con rapidez y lograron retirarlo del mar.

Una vez en la orilla, se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y se utilizó un Desfibrilador Externo Automático (DEA), mientras se coordinaba el arribo de móviles de la Secretaría de Seguridad y una ambulancia del sistema de emergencias.

El paciente fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Villa Gesell, donde ingresó sin signos vitales, confirmándose posteriormente su fallecimiento.

El operativo se desarrolló con la intervención coordinada y rápida de todos los equipos de emergencia, aunque lamentablemente el desenlace fue fatal.

Foto Minuto G