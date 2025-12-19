Tragedia en Tandil: un operario de la Cooperativa Eléctrica falleció tras sufrir una descarga

Eric Olivera
IMG 20251218 225050 (1280 x 749 píxel)

El trágico accidente ocurrió este jueves en la intersección de la Ruta 74 y Don Bosco. El trabajador se encontraba realizando tareas de reparación tras el temporal que azotó la zona.

Un operario de la Cooperativa Rural Eléctrica de Tandil (Cretal) perdió la vida este jueves al mediodía luego de sufrir una descarga eléctrica fatal mientras cumplía con sus funciones laborales. El hecho ha causado una profunda conmoción en la comunidad local y en el sector de servicios eléctricos de la región.

El accidente tuvo lugar en la zona de Don Bosco y la Ruta Provincial 74. Según las primeras informaciones, el trabajador se encontraba realizando maniobras de reparación en el tendido eléctrico, intentando solucionar los desperfectos ocasionados por el fuerte temporal de viento y lluvia que afectó a la ciudad y sus alrededores durante la noche del miércoles.

A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, la descarga resultó letal. Las autoridades locales y peritos se hicieron presentes en el lugar para determinar las causas exactas del siniestro y evaluar las condiciones de seguridad en las que se desarrollaba la tarea.

“Doloroso momento”

Desde la cooperativa Cretal emitieron un comunicado oficial confirmando el deceso y expresando su pesar por la pérdida de uno de sus colaboradores.

“Acompañamos con sincera solidaridad a su familia, compañeros y a toda la comunidad de Cretal en este doloroso momento, poniéndonos a disposición para lo que sea necesario”, manifestaron desde la empresa.

