Tragedia en Ruta 64: motociclista embiste y mata a un anciano durante peregrinación

Un trágico accidente de tránsito se cobró la vida de un octogenario en la Ruta Nacional N° 64. El hecho ocurrió anoche, alrededor de las 20 horas, a la altura del kilómetro 105, e involucró a un peatón y una motocicleta.

La víctima fatal fue identificada como René Alberto Banegas, de 83 años, oriundo del departamento Guasayán (Santiago del Estero). Según las primeras informaciones, Banegas fue embestido por el rodado mientras caminaba por la calzada.

El impacto le causó heridas de extrema gravedad, por lo que fue asistido y trasladado de urgencia al Hospital Dr. Ataliva Andrada, en la localidad de Lavalle. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, el hombre falleció a pocos minutos de su ingreso a causa de las lesiones sufridas.

La motocicleta involucrada es una Yamaha FZ 160 de color negro, dominio A-068-ORT. El vehículo era conducido por Rodolfo Damián Ramazzoni, de 45 años, quien viajaba acompañado por Leila Magalí Ávila, de 46. Ambos, vecinos del barrio Vinalar, fueron identificados en el lugar del siniestro. Fuentes policiales indicaron que la pareja sería devota de la Virgen del Valle y se encontraría realizando una peregrinación.

Tras el fatal desenlace, el conductor y su acompañante quedaron supeditados a las actuaciones judiciales. La fiscal Natalia Lorena Simoes tomó intervención en el caso y ordenó de inmediato la presencia del personal de la División Criminalística del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 7. Los especialistas se encuentran realizando las pericias correspondientes en el lugar del hecho para determinar las causas exactas que desencadenaron este trágico siniestro vial.