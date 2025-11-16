Tragedia en Ruta 41: una mujer murió tras un brutal choque esta madrugada

Francisco Díaz
ACCIDENTE RUTA 41 LOVOS

Una mujer murió en la madrugada de este domingo tras un grave siniestro vial ocurrido sobre la Ruta 41, en jurisdicción del distrito de Lobos.

El hecho se registró a las 04:25, cuando los servicios de emergencia locales fueron convocados por el despiste y posterior choque de una camioneta Toyota Hilux.

El vehículo circulaba en dirección Monte–Lobos con dos ocupantes. Como consecuencia del impacto contra un árbol, el conductor salió despedido y permaneció varios minutos inconsciente sobre la banquina, mientras que la mujer que viajaba como acompañante falleció dentro del habitáculo debido a las graves lesiones sufridas.

Según el relato brindado por el conductor a los equipos de emergencia, habrían sido encerrados por un camión, lo que provocó que mordiera la banquina, perdiera la estabilidad del rodado y terminara colisionando contra el árbol.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Lobos, personal policial y profesionales del SAME. Hasta el momento, no se establecieron las identidades de las personas involucradas.-

