Tragedia en Ruta 41: Un muerto y herido grave tras choque de camioneta y camión en Castelli

Un accidente fatal se produjo en la mañana de este martes sobre la Ruta Provincial 41, a la altura del kilómetro 8, en jurisdicción del partido de Castelli, donde colisionaron una camioneta Toyota Hilux y un camión que transportaba garrafas.

Como consecuencia del violento impacto, el conductor de la camioneta falleció en el lugar debido a las graves heridas sufridas, mientras que su acompañante fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Ramón Carrillo de Castelli, donde permanece internado en estado crítico.

Según información oficial, tras el choque el camión despistó y terminó en la banquina, aunque no llegó a volcar. De acuerdo a los primeros datos recabados en el lugar, la Toyota Hilux impactó contra el camión cargado con garrafas, por causas que aún se encuentran bajo investigación.

En el lugar del hecho trabajaron personal policial, Bomberos Voluntarios de Castelli y servicios de emergencias médicas, quienes asistieron a las víctimas y realizaron tareas de prevención y ordenamiento del tránsito. La circulación sobre la Ruta 41 permaneció parcialmente afectada durante varias horas.

La Policía Vial de Castelli investiga las circunstancias que originaron el siniestro en una causa caratulada como homicidio culposo.

Foto: Canal 4