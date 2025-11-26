Tragedia en Ruta 2: Una de las víctimas fatales era funcionaria de un municipio bonaerense

El trágico accidente ocurrido en la víspera sobre la Ruta 2, en jurisdicción del Partido de Mar Chiquita, donde un micro volcó y dejó dos víctimas fatales y más de 40 heridos, motivó la suspensión del 1° Encuentro Internacional de Hábitat Popular, que iba a realizarse en la ciudad de Mar del Plata. Los organizadores resolvieron cancelar la actividad “por respeto y conmoción ante la gravedad del siniestro” que afectó al colectivo que transportaba asistentes hacia el evento.

El Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) confirmó que las personas fallecidas fueron Mónica Mendoza, quien se desempeñó como directora de Tierras en la Municipalidad de José C. Paz, y María Fernández, militante de la Corriente Peronista 13 de Abril, oriunda de Lomas de Zamora.

Desde el organismo conducido por Romina Barrios expresaron su “profundo dolor por el trágico accidente”, acompañando a las familias de ambas mujeres. A su vez, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, todas dependencias organizadoras del encuentro suspendido, también manifestaron su pesar.

El siniestro dejó 2 muertes y 40 heridos, varios de ellos derivadas a centros de salud de la región. En paralelo, continúa la investigación judicial: el chofer del micro, perteneciente a la empresa Turismo New Bus, se encuentra imputado por homicidio y lesiones culposas.

El fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, espera los resultados del informe toxicológico y analiza peritajes y testimonios para determinar las responsabilidades del conductor, quien —por motivos que aún deben establecerse— habría perdido el control del vehículo, se dirigió hacia la banquina y terminó volcando.