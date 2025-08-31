Tragedia en Ruta 2: Un muerto y un herido grave tras tremendo choque entre camioneta y camión en Castelli

Un grave accidente de tránsito se registró en la noche de este sábado en el kilómetro 168 de la Ruta 2, a la altura del partido de Castelli. Según las primeras informaciones, una camioneta Volkswagen Amarok habría impactado contra la parte trasera de un camión, quedando incrustada debajo del mismo.

El camión era conducido por el secretario de Seguridad del municipio de Castelli, Marcelo Melo. Como consecuencia del siniestro, el conductor de la camioneta perdió la vida en el acto, mientras que otro ocupante fue trasladado en grave estado al Hospital Municipal de Castelli, donde permanece con pronóstico reservado.

El accidente fatal ocurrió en plena traza de la autovía, generando momentos de gran conmoción entre los automovilistas que circulaban por la zona. Las autoridades dispusieron un operativo de emergencia para asistir a las víctimas y ordenar el tránsito en ese sector de la Autovía 2.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Castelli, Defensa Civil, Policía Vial, y ambulancias de AUBASA y del Hospital Municipal de Castelli. Las autoridades continúan investigando las causas del accidente.

NOTICIA EN DESARROLLO