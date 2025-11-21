Tragedia en Ruta 11: murió un policía en un fuerte choque entre un patrullero y un camión en Villa Gesell

Francisco Díaz
choque 11

Un trágico accidente ocurrió este viernes en la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 413, en jurisdicción de Villa Gesell, donde un camión y un patrullero de la Policía Bonaerense colisionaron de manera violenta.

El siniestro se produjo pasadas las 13 horas, cuando —por causas que aún se investigan— ambos vehículos impactaron de frente en plena traza provincial.

Como consecuencia del choque, murió en el acto el conductor del móvil policial, un efectivo bonaerense que cumplía funciones al momento del hecho. Así lo informó el medio local Minuto G, que confirmó el deceso del uniformado.

Bomberos, ambulancias del SAME y personal vial trabajaron en el lugar mientras se realizaban tareas de peritaje y ordenamiento del tránsito.

👉 NOTICIA EN DESARROLLO.

