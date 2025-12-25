Tragedia en Navidad en San Bernardo: Una mujer murió tras caer de un quinto piso

Una mujer falleció este jueves por la mañana, en pleno Día de Navidad, tras caer desde el quinto piso de un edificio ubicado sobre calle Hernández al 44, en la localidad de San Bernardo, Partido de La Costa.

El trágico episodio ocurrió pasadas las 09:00 horas y fue advertido mediante un llamado al 911, lo que motivó un rápido despliegue de personal policial y una ambulancia en el lugar. Al arribar, los profesionales de la salud constataron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

Investigación en curso

Según las primeras informaciones, la víctima era oriunda de la ciudad de La Plata y se encontraba pasando unos días de descanso en la costa al momento del hecho.

De acuerdo a los datos iniciales de la investigación, la mujer se hallaba en el departamento junto a su pareja cuando, por causas que aún se intentan establecer, cayó al vacío.

En este contexto, las autoridades no descartan la hipótesis de una autodeterminación, aunque aclararon que esta posibilidad deberá ser confirmada tras la realización de las pericias correspondientes.

Intervención judicial

La fiscalía de turno tomó inmediata intervención en el caso y ordenó:

Preservar la escena

Tomar testimonios

Analizar las cámaras de seguridad del edificio y de las zonas aledañas

Por el momento, no se difundieron datos oficiales sobre la identidad de la víctima, mientras la investigación continúa en pleno desarrollo.