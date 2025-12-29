Tragedia en la ruta rumbo a la Costa Atlántica: Le alcanzaron un mate, volcó y murió

Eric Olivera
IMG 20251229 140429 (1280 x 719 píxel)

Un viaje rumbo a la Costa Atlántica terminó de la peor manera este domingo en la Provincia de Buenos Aires. Un hombre de 68 años murió tras volcar la camioneta en la que viajaba junto a su esposa, luego de perder el control del vehículo en un trágico accidente vial.

El hecho ocurrió en el cruce de las rutas 6 y 215, a la altura de la localidad de Lisandro Olmos, en un tramo muy transitado por quienes se dirigen a los destinos turísticos de la costa bonaerense. La pareja había salido de vacaciones cuando, según el testimonio de la mujer, le pasó un mate a su marido mientras conducía.

En ese momento, el conductor perdió el control de la camioneta Renault Duster, despistó y volcó violentamente. A raíz del impacto, el hombre falleció en el lugar, pese al rápido arribo de los servicios de emergencia.

La víctima fue identificada como Rogelio Omar Medina, jubilado del Servicio Penitenciario Bonaerense y vecino de Monte Grande. Viajaba junto a su esposa, de 65 años, quien logró salir del vehículo por sus propios medios y fue asistida en el lugar sin necesidad de ser trasladada a un hospital.

En el operativo intervinieron Bomberos Voluntarios, personal policial y una ambulancia de la zona. La causa fue caratulada como “muerte por accidente” y quedó en manos de la Justicia, que dispuso peritajes para determinar con precisión cómo se produjo el siniestro.

El accidente se produjo en una jornada de intenso movimiento vehicular en rutas bonaerenses, en plena temporada de vacaciones, lo que vuelve a poner el foco en la importancia de extremar las medidas de seguridad al volante.

