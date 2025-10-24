Tragedia en la Ruta 9: cinco muertos en devastador choque múltiple

Eric Olivera
Tragedia en la Ruta 9: cinco muertos en devastador choque entre camiones en Zárate

Cinco personas murieron este jueves tras un violento choque múltiple entre dos camiones y dos autos sobre el kilómetro 73 de la Ruta Nacional 9, a la altura del partido bonaerense de Zárate, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. En medio del impacto, un vehículo utilitario quedó aplastado entre los pesados rodados y completamente destruido por el fuego.

Detalles del accidente en la Ruta Nacional 9

Según las primeras informaciones, uno de los camiones —que transportaba un contenedor y se dirigía hacia Rosario— perdió el control, cruzó de carril e impactó de frente contra otro que circulaba en sentido contrario. La violencia del choque generó un incendio que consumió por completo las cabinas y el utilitario involucrado.

Fuentes policiales confirmaron que entre las víctimas fatales se encuentran los dos choferes de los camiones, dos ocupantes del utilitario y el conductor de un cuarto vehículo que fue alcanzado por los restos del siniestro. Las imágenes del lugar muestran una escena devastadora, con los vehículos carbonizados y una densa columna de humo visible desde varios kilómetros.

Causas y condiciones del siniestro

El accidente ocurrió en una jornada de buenas condiciones climáticas, por lo que las causas del despiste permanecen bajo investigación. Autoridades viales recordaron que ese tramo de la Ruta 9 suele registrar siniestros graves debido al estrecho cantero central y al intenso tránsito de camiones.

Acciones de emergencia y consecuencias del choque

Personal de Bomberos Voluntarios, Policía Científica y el Same trabajó incansablemente para apagar las llamas, recuperar los cuerpos y realizar las pericias correspondientes. El tránsito permanece totalmente interrumpido en dirección a la Capital Federal y se mantiene un desvío a la altura del kilómetro 75, con demoras que se extenderán durante la noche.

