Tragedia en la Ruta 36: Una joven madre de 27 años murió frente a sus hijas

Eric Olivera
Una madre de 27 años murió al volcar una familia de La Matanza en Ruta 36 cerca de Estancia Chica

Una nueva tragedia vial golpea a la Provincia de Buenos Aires y vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en las rutas bonaerenses. Una joven madre de 27 años perdió la vida este viernes tras un violento accidente ocurrido sobre la Ruta Provincial 36, a la altura del kilómetro 68, en el partido de La Plata.

El siniestro tuvo lugar a escasos metros del ingreso a Estancia Chica, el predio deportivo del club Gimnasia y Esgrima La Plata. Por motivos que aún son materia de investigación, un Peugeot 408 en el que viajaba una familia perdió el control, despistó y terminó volcando sobre la traza.

La mecánica del accidente fue fatal: debido a la violencia del impacto y los tumbos que dio el vehículo, la mujer —que viajaba en el asiento del acompañante— salió despedida del habitáculo, falleciendo en el lugar de manera instantánea a causa de los golpes recibidos.

Milagro y heridos leves

El escenario fue dramático, pero el resto de los ocupantes logró sobrevivir. El conductor (pareja de la víctima) y las dos hijas menores del matrimonio sufrieron heridas consideradas leves.

Equipos de emergencia y personal médico acudieron rápidamente al lugar para asistir a los sobrevivientes, quienes fueron trasladados al hospital más cercano por precaución, donde permanecen fuera de peligro.

Investigación en curso

Efectivos policiales y peritos de la Científica trabajaron en la escena durante varias horas para intentar esclarecer qué provocó el despiste. Si bien no se descarta ninguna hipótesis, se busca determinar si hubo una falla mecánica, exceso de velocidad o si el estado de la calzada influyó en este desenlace fatal que se cobra una nueva vida en el Gran La Plata.

