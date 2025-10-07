Tragedia en la Ruta 30: una joven madre murió y su pequeño hijo resultó herido

Eric Olivera
Una mujer falleció en un trágico accidente vial ocurrido este martes por la madrugada sobre la Ruta Provincial N° 30, en jurisdicción del partido bonaerense de Chivilcoy.

El siniestro involucró un automóvil Citroën C-Elysée, conducido por un hombre identificado como Samuel Barragán, domiciliado en Chivilcoy, que colisionó por alcance contra una motocicleta Corven 150 cc que circulaba en el mismo sentido. En la moto viajaban tres personas: Nicolás Mellio (20 años), su pareja, Fabiana Salomón (19 años), y su hijo de 4 años, todos residentes de Palemón Huergo, un paraje rural de la provincia de Buenos Aires, perteneciente al partido de Chivilcoy.

Como consecuencia del impacto, la joven Fabiana Salomón perdió la vida en el lugar. Nicolás y el niño resultaron con heridas graves y fueron trasladados de urgencia al Hospital Municipal de Chivilcoy, donde permanecen internados. El conductor del automóvil resultó ileso y quedó a disposición de la justicia.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo y lesiones graves” e interviene la Unidad Fiscal de Instrucción correspondiente. Al lugar asistieron Bomberos Voluntarios de Chivilcoy junto con dotaciones de Coronel Mom, quienes realizaron tareas de prevención de incendios y apoyo. Se cortó la circulación por varias horas mientras la Policía Científica realizaba las pericias, bajo coordinación del personal de Policía Vial local

El episodio causó profunda conmoción en la comunidad de Palemón Huergo, donde la familia Mellio-Salomón es ampliamente conocida. Vecinos y allegados expresaron su dolor y acompañamiento, mientras se aguarda la evolución médica del padre y el niño heridos.

Más leídas