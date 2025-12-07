Tragedia en la ruta 3: murió funcionario del Ministerio de Seguridad en brutal choque

Eric Olivera
Un grave accidente en la ruta 3 dejó como saldo la muerte de un funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense tras el choque con una camioneta. El trágico hecho ocurrió el viernes en el kilómetro 3, cerca de la localidad de Las Flores.

Accidente en La Ruta 3

Según los informes de medios locales, el Volkswagen Gol Trend que se desplazaba de La Plata a San Miguel del Monte perdió el control tras reventar un neumático. En una secuencia lamentable, el vehículo impactó de lleno contra una camioneta Jeep que circulaba en la zona.

Testigos del accidente llamaron rápidamente a los servicios de emergencia, y una ambulancia trasladó de urgencia a Leonardo Gastronuovo, uno de los ocupantes del auto, al Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner.

De acuerdo al reporte oficial, Gastronuovo, quien formaba parte de la Dirección Provincial de Formación y Capacitación, sufrió heridas de gravedad y falleció al llegar al centro de salud.

Estado de los Otros Ocupantes del Vehículo

En el mismo auto viajaban la directora de Desarrollo Institucional del Ministerio, Estefanía Belén Sambiase, así como un efectivo que conducía. La mujer fue operada debido a una fractura en un brazo y actualmente permanece internada en el Hospital Marzetti con politraumatismos.

Por su parte, el sargento Franco Insaurralde sufrió traumatismos en diversas partes del cuerpo, incluyendo una lesión en la sexta y séptima vértebra, y continúa bajo observación médica.

Todos los involucrados en el incidente pertenecen al área de Formación y Capacitación del Ministerio de Seguridad, con sede en La Plata.

Estado de la Conductora de la Camioneta

La camioneta Jeep que fue impactada quedó detenida sobre la banquina. Su conductora, de 47 años, recibió atención médica tras el accidente y se encuentra fuera de peligro.

