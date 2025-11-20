Tragedia en la Ruta 2: Un motociclista de Pila murió en un accidente

Eric Olivera

Un grave accidente ocurrió en la noche de este miércoles en el kilómetro 195 de la Ruta 2, dejando como saldo la muerte de un motociclista de 30 años, oriundo de Pila, Provincia de Buenos Aires.

Accidente en la Autovía 2

accidente ruta2 pi

Según las primeras informaciones, el siniestro se produjo por un impacto por alcance cuando un Peugeot 408, conducido por un hombre de 49 años domiciliado en Florencio Varela, colisionó con una moto Gilera 250 cc de color rojo.

Alerta amarilla por tormentas en la Provincia y el AMBA este jueves
Mirá también:

Alerta amarilla por tormentas en la Provincia y el AMBA este jueves

Consecuencias del siniestro

El conductor de la motocicleta de 30 años falleció en el lugar como consecuencia del impacto. El hecho fue caratulado como Homicidio Culposo y quedó bajo la intervención de la UFIyJ N.º 1 del Departamento Judicial Dolores.

Ocupantes del vehículo involucrado

En el auto viajaban además dos mujeres, de 43 y 49 años, y dos menores de 12 y 10 años, todos con el mismo domicilio. Ninguno de los ocupantes del vehículo habría sufrido lesiones de gravedad.

Johnny Depp deslumbró en La Plata con una camiseta de Gimnasia
Mirá también:

Johnny Depp deslumbró en La Plata con una camiseta de Gimnasia
ETIQUETAS
Compartir este artículo
joven mdq
Desesperadamente buscan a joven de Mar del Plata del que no hay noticias desde el domingo
Provincia
Accidente fatal en la Autovía 2: un ciclista perdió la vida tras ser embestido
Fatal accidente en la Ruta 2: murió un motociclista tras fuerte choque con un auto cerca de Dolores
Dolores
mojon lp
Bolívar restituyó a La Plata un histórico mojón fundacional del siglo XIX
Provincia
IMG 20251119 195920 (1280 x 784 píxel)
Tragedia: Estaba cortando el pasto, tropezó con sus ojotas y murió
Provincia
agra
Miércoles agradable y soleado… ¿pero vuelven las lluvias antes del finde largo?
Provincia
pasajes tren
Ya están a la venta los pasajes de tren a Mar del Plata para la temporada de verano
Nacionales
Alerta amarilla por tormentas fuertes en Buenos Aires: precauciones y recomendaciones
Alerta amarillo en gran parte de la Provincia de Buenos Aires por tormentas fuertes
Provincia

Más leídas