Tragedia en la Ruta 2: el chofer del micro se negó a declarar y fue trasladado a Batán

El chofer del micro que volcó en el kilómetro 325 de la autovía 2 y causó la muerte de dos pasajeras se negó a declarar y fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

La audiencia se realizó hace instantes, con la presencia de representantes de la Defensoría Oficial N°2 de Mar del Plata, aunque el conductor de la empresa New Bus decidió no brindar su versión de los hechos ante el fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia.

La fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías N°2 que se convierta la aprehensión en detención, en el marco de una causa por homicidio culposo agravado por conducción imprudente de vehículo automotor, calificado además por tratarse de más de una víctima, en concurso ideal con lesiones culposas agravadas.

El siniestro ocurrió el martes por la mañana cuando el micro volcó tras salir de una curva, en jurisdicción del partido de Mar Chiquita.

Durante la tarde del mismo día, el segundo chofer declaró que se encontraba durmiendo al momento del vuelco, ya que había conducido la primera parte del viaje. Según su testimonio, ambos conductores cambiaron de posición en Lezama y, luego, el chofer imputado realizó una parada de aproximadamente cuarenta minutos en un parador ubicado en Castelli, tras lo cual continuó la marcha. Fue en ese tramo donde el acompañante se habría quedado dormido.

Las primeras pericias realizadas en el lugar del accidente indicaron que no hay elementos que permitan suponer la participación de otro vehículo. No se registraron marcas de frenadas y se constató la falta de dos carteles viales que habrían sido arrollados por la unidad antes del vuelco. Uno de ellos quedó atrapado bajo el micro y fue hallado cuando el vehículo fue colocado nuevamente sobre sus cuatro ruedas.

Las pruebas de alcoholemia realizadas tanto al chofer imputado como a su compañero arrojaron resultado negativo. Ahora se aguarda el análisis toxicológico de las muestras de sangre extraídas para completar el cuadro pericial.