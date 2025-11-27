Tragedia en la Ruta 2: el chofer del micro se negó a declarar y fue trasladado a Batán

Francisco Díaz
Micro de pasajeros volcó en Ruta 2: al menos dos muertos y decenas de heridos en el accidente

El chofer del micro que volcó en el kilómetro 325 de la autovía 2 y causó la muerte de dos pasajeras se negó a declarar y fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

La audiencia se realizó hace instantes, con la presencia de representantes de la Defensoría Oficial N°2 de Mar del Plata, aunque el conductor de la empresa New Bus decidió no brindar su versión de los hechos ante el fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia.

Banco Provincia impulsa ahorros con beneficios especiales para Navidad y verano 2026
Mirá también:

Banco Provincia impulsa ahorros con beneficios especiales para Navidad y verano 2026

La fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías N°2 que se convierta la aprehensión en detención, en el marco de una causa por homicidio culposo agravado por conducción imprudente de vehículo automotor, calificado además por tratarse de más de una víctima, en concurso ideal con lesiones culposas agravadas.

El siniestro ocurrió el martes por la mañana cuando el micro volcó tras salir de una curva, en jurisdicción del partido de Mar Chiquita.

Durante la tarde del mismo día, el segundo chofer declaró que se encontraba durmiendo al momento del vuelco, ya que había conducido la primera parte del viaje. Según su testimonio, ambos conductores cambiaron de posición en Lezama y, luego, el chofer imputado realizó una parada de aproximadamente cuarenta minutos en un parador ubicado en Castelli, tras lo cual continuó la marcha. Fue en ese tramo donde el acompañante se habría quedado dormido.

Las primeras pericias realizadas en el lugar del accidente indicaron que no hay elementos que permitan suponer la participación de otro vehículo. No se registraron marcas de frenadas y se constató la falta de dos carteles viales que habrían sido arrollados por la unidad antes del vuelco. Uno de ellos quedó atrapado bajo el micro y fue hallado cuando el vehículo fue colocado nuevamente sobre sus cuatro ruedas.

Las pruebas de alcoholemia realizadas tanto al chofer imputado como a su compañero arrojaron resultado negativo. Ahora se aguarda el análisis toxicológico de las muestras de sangre extraídas para completar el cuadro pericial.

Calor intenso y tormentas fuertes: el último jueves de noviembre llega con alerta
Mirá también:

Calor intenso y tormentas fuertes: el último jueves de noviembre llega con alerta
ETIQUETAS
Compartir este artículo
bono jubilados anses
Calendario de pagos a jubilados en diciembre 2025: cuándo cobrás aguinaldo, bono y aumento
Anses
vuelco mmicro piran martes 25
Vuelco fatal en Ruta 2: revelan que los choferes rotaron en Lezama y se detuvieron en Castelli
Mar Chiquita
arsenico
Preocupación en la Provincia: 66 municipios bonaerenses con niveles críticos de arsénico
Provincia
credito hipotecario
Banco Nación ofrece créditos hipotecarios accesibles en noviembre
Sociedad
whirpool
Whirlpool cerró su planta de Pilar y despidió a 220 trabajadores
Nacionales Provincia
Miércoles con calor agobiante: ¿cómo sigue la semana?
Provincia
Aumentan tarifas de la VTV en CABA y Provincia: descuentos y exenciones para algunos vecinos
Conductores denuncian problemas con el pago online de la VTV: “Nos toman el pelo”
Provincia

Más leídas