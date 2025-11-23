Tragedia en la Ruta 11: un oficial de policía falleció en un violento accidente de tránsito

Eric Olivera
Tragedia en la Ruta 11: un oficial de policía falleció en un violento accidente de tránsito

Un trágico accidente de tránsito en la Ruta Provincial 11 resultó en la muerte de un oficial principal de la Policía bonaerense, sucediendo en el inicio del fin de semana largo. La víctima ha sido identificada como Juan Carlos González, vecino de Santa Teresita y actual jefe de la Sección Motorizada Vial La CostaPinamar.

Trayectoria profesional del oficial fallecido

González contaba con una extensa carrera dentro de la fuerza, donde hasta hace dos meses ocupaba el cargo de segundo jefe de la comisaría de Mar del Tuyú. Durante su trayectoria, había cumplido funciones en diversas dependencias del distrito, dejando un legado en la comunidad policial.

Detalles del accidente en Ruta 11

El siniestro ocurrió el viernes por la tarde, cuando el patrullero Chevrolet Astra que conducía González colisionó de frente con un camión que, según preliminares, habría invadido el carril contrario. El impacto fue tan severo que resultó en la muerte instantánea del oficial en el lugar del accidente.

Bomberos, personal médico y peritos de Policía Científica trabajaron en la escena durante varias horas. Para facilitar el flujo vehicular, se dispuso un desvío temporal en un tramo con alto tránsito.

Investigación y consecuencias legales

La causa del accidente ha sido caratulada como homicidio culposo y se encuentra bajo la jurisdicción de la Jurisdicción Vial Villa Gesell. Las autoridades buscan establecer las responsabilidades del conductor del camión y las circunstancias que llevaron al accidente.

