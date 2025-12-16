Tragedia en El Palomar: un auto atropelló a cuatro bomberos y uno perdió la vida

Una insólita y lamentable tragedia se produjo en la noche de este lunes en la localidad bonaerense de El Palomar, partido de Morón, cuando un auto atropelló a cuatro Bomberos Voluntarios de Tres de Febrero que trabajaban en la extinción de un incendio de basural, ocasionando la muerte de uno de ellos y heridas graves en los otros tres, que se encuentran internados con pronóstico reservado.

ACCIDENTE FATAL EN EL PALOMAR

El hecho ocurrió alrededor de las 21:00 en la intersección de la avenida Márquez y la Ruta 201, límite entre los partidos de Morón y Tres de Febrero. Allí, los brigadistas Matías Di Paolo (33), Micaela Quipildor (26), Milagros Barrionuevo (30) y Matías Heinrich (19) se encontraban realizando tareas preventivas al costado de la traza cuando, por causas que aún se investigan, un conductor perdió el control y los atropelló violentamente.

IDENTIDAD Y ANTECEDENTES DEL BOMBERO FALLECIDO

Di Paolo falleció en el lugar a raíz de las graves heridas sufridas. El 9 de marzo de 2025 había cumplido dos años como bombero voluntario y compartió un posteo en el que decía “2 años viviendo una de las cosas más lindas de mi vida”. En la publicación se veía un casco con el nombre Di Paolo M., el número 85 y otra imagen de él frente al hotel Dubrovnik, que se derrumbó en Villa Gesell. Matías había sido uno de los enviados para participar de las tareas de rescate en el trágico accidente geselino.

CONDICIÓN DE LOS HERIDOS Y RESPUESTA DE EMERGENCIA

Los otros tres bomberos atropellados –entre ellos Micaela Quipildor, la novia de Di Paolo– fueron asistidos de urgencia y trasladados al Hospital Posadas y al Bocalandro. Todos ellos se encuentran internados con pronóstico reservado.

INVESTIGACIÓN EN CURSO Y RESPONSABILIDAD DEL CONDUCTOR

Según informó Clarín, el conductor que provocó el accidente fue identificado como César Cervantes (54), quien manejaba un Volkswagen Vento a alta velocidad en un camino sin iluminación. Cervantes fue imputado por homicidio culposo.

REACCIONES Y CONDOLENCIAS EN LA COMUNIDAD

La escena generó un amplio despliegue de fuerzas de emergencia y un profundo clima de consternación. Compañeros del cuartel, vecinos y familiares se acercaron al lugar mientras se desarrollaban las pericias y se interrumpía el tránsito en la zona.

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Tres de Febrero expresaron su dolor por la pérdida y acompañaron públicamente a la familia del fallecido. “Es un golpe muy duro para toda la institución”, señalaron en un breve comunicado.

DECLARE DE LUTO A NIVEL NACIONAL

En paralelo, las autoridades policiales y judiciales iniciaron una investigación para establecer cómo ocurrió el siniestro y determinar la responsabilidad del conductor involucrado. Hasta el momento, no se informó oficialmente si hubo detenciones ni las condiciones en las que circulaba el vehículo.

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios publicó un comunicado en el que “lamenta profundamente el fallecimiento” y dispusieron “el luto por el término de 72 horas estableciendo que, durante ese período, la Bandera permanezca izada a media asta en todos los cuarteles y destacamentos del país”.