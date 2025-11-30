Tragedia en Córdoba: un nene de 5 años se ahogó en su cumpleaños al caer en la pileta

Una celebración familiar se tornó en tragedia en Jesús María, Córdoba, cuando un niño de 5 años falleció tras ahogarse en la pileta de su hogar este sábado 29 de noviembre. El trágico suceso ocurrió en el día de su cumpleaños.

Hallazgo del menor en la pileta de su casa

La madre del pequeño había salido a realizar algunas compras y, al regresar, notó que su hijo no estaba dentro de la vivienda, donde había quedado junto a su padre.

Comenzó a buscarlo y, desde una ventana que da al patio, vio que su cuerpo estaba flotando en el agua, por lo que rápidamente lo rescataron y comenzaron a realizarle ejercicios de reanimación cardiopulmonar.

De inmediato, solicitó ayuda y el personal de emergencias llegó al lugar para intentar reanimarlo. A pesar de realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos, los esfuerzos fueron en vano y el menor no mostró signos vitales.

Era el cumpleaños del pequeño por lo que sus padres estaban preparando la celebración, que se realizaría en horas de la tarde.

Investigación en curso

El incidente se registró en una vivienda ubicada sobre calle Chaco. La Policía trabajó en el lugar mientras que la Fiscalía de Jesús María asumió la investigación. Los primeros reportes indican que la causa de muerte fue asfixia por inmersión.

El hecho causó profundo pesar en toda la comunidad de Jesús María, que aún no sale de la consternación.

Otros casos trágicos en el país

Este trágico evento en Jesús María se suma a una serie de episodios similares registrados en los últimos meses en distintas provincias de Argentina. Por ejemplo, el pasado 11 de noviembre, la comunidad de La Cruz, en Corrientes, se conmocionó por la muerte de una niña de apenas dos años que accidentalmente cayó en una pileta de una vivienda particular y se ahogó.

El accidente ocurrió cerca de las 14:50, cuando la familia la trasladó al hospital local, aunque a su llegada fue declarada muerta por asfixia por inmersión. El cuerpo fue entregado a sus familiares tras la intervención judicial correspondiente.

Además, en julio, otro trágico episodio tuvo lugar en Santiago del Estero, donde un niño de un año y tres meses fue encontrado sin vida en la pileta. La madre, preocupada por la falta de rastro del pequeño, lo halló tras una búsqueda en la propiedad. A pesar de ser trasladado de urgencia al hospital, los médicos confirmaron que había llegado sin signos vitales.