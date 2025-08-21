banner ad

Tragedia en Ayacucho: una mujer murió en voraz incendio de una casa

Francisco Díaz
vvvayacucho

Un incendio de gran magnitud se desató en una vivienda ubicada en calle San Martín al 300, en la ciudad de Ayacucho, dejando como saldo la muerte de una mujer mayor.

Según informó el periodista local Franco Catalano, al lugar acudieron rápidamente dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, que trabajaron durante varias horas para sofocar las intensas llamas que avanzaron con rapidez por las distintas habitaciones de la casa.

En el interior de la vivienda también se encontraba una trabajadora, quien logró escapar a tiempo. La mujer fue asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital Municipal, donde permaneció consciente y estable.

El siniestro dejó pérdidas materiales totales. Para garantizar la extinción, los bomberos utilizaron un extractor de humo y cámaras térmicas, con el fin de descartar focos ocultos que pudieran reavivar el fuego.

Las causas del incendio aún son materia de investigación. Será tarea de la Policía Científica determinar el origen del foco ígneo y establecer las circunstancias que provocaron la muerte de la víctima.

