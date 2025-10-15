Tiene 100 años, sigue trabajando y acaba de renovar su licencia de conducir en Mendoza

Sofía Martínez
Moises Roitman

Con una lucidez envidiable y una energía que sorprende, Moisés Roitman, un vecino de la Ciudad de Mendoza de 100 años, acaba de renovar su licencia de conducir. Superó sin inconvenientes todos los exámenes médicos, físicos y de manejo, y obtuvo un nuevo carné con vigencia por tres años, lo que le permitirá seguir al volante hasta los 103.

“No creo que sea mérito, sino suerte”

Lejos de atribuir su estado a una rutina estricta, Roitman asegura que haber llegado a esta edad con buena salud es, simplemente, una cuestión de fortuna. “No creo que sea mérito, sino suerte”, dijo con humildad tras completar los trámites.

A pesar del paso del tiempo, el mendocino conserva una vida activa. Aprendió a manejar a los 14 años y actualmente trabaja medio día como cajero en una farmacia, una actividad que, según confiesa, le da propósito y lo mantiene en movimiento: “Sigo trabajando con mucho gusto, para tener la obligación de vestirme y llevar una vida normal”.

Todos los exámenes aprobados

El proceso no fue simbólico ni simplificado. Roitman se sometió a evaluaciones médicas y psicocognitivas completas, además de una prueba práctica de manejo en circuito vial, donde demostró estar en condiciones de seguir conduciendo con seguridad.

Las autoridades locales destacaron que cumple con todos los parámetros requeridos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y remarcaron la importancia de evaluar cada caso de forma individual, especialmente en personas mayores.

moises roitman

Un ejemplo de vitalidad

La historia de Moisés Roitman se volvió viral en Mendoza y despertó admiración por su vitalidad y lucidez. Desde la municipalidad destacaron su compromiso con una vida activa y su mensaje de optimismo.

“Hay quienes ven el paso de los años como una limitación, pero Moisés demuestra que la edad no siempre marca el final del camino, sino que puede ser una etapa más para disfrutar de la independencia y la rutina”, señalaron desde el área de tránsito.

A sus 100 años, Moisés sigue dando ejemplo detrás del volante… y fuera de él.

