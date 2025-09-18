Tesla rediseñará sus manijas de puerta tras denuncias de niños atrapados en sus autos

Ignacio Hernández
puerta tesla

Tesla anunció que está trabajando en un rediseño de sus icónicas manijas de puerta empotradas luego de que padres en Estados Unidos denunciaran que sus hijos quedaron atrapados dentro de vehículos Model Y cuando las puertas electrónicas dejaron de funcionar por falta de energía.

Franz von Holzhausen, jefe de diseño de Tesla, dijo al podcast Hot Pursuit de Bloomberg que se incorporarán controles manuales más visibles para facilitar la salida de los ocupantes en “situaciones de pánico”. “Combinar el sistema electrónico y el manual en un solo botón tiene mucho sentido. Estamos trabajando en eso”, afirmó.

La medida surge en medio de una investigación abierta por la NHTSA, la agencia de seguridad vial de EE.UU., tras recibir múltiples quejas de padres. A la vez, reguladores en China evalúan prohibir este tipo de manijas “flush” o ocultas, lo que obligaría a Tesla a adaptar su diseño para cumplir con futuras normativas.

Aunque los autos ya cuentan con un liberador manual de emergencia, usuarios y expertos critican que está mal señalizado y es difícil de encontrar en momentos críticos. Un informe de Bloomberg documentó casos en los que el diseño de las puertas complicó evacuaciones durante emergencias.

Con este rediseño, Tesla busca anticiparse a regulaciones más estrictas y mejorar la percepción de seguridad de sus vehículos, sin abandonar la estética minimalista que caracteriza a la marca.

